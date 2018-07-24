中美貿易戰 牽扯金額巨大 將嚴重撼動經濟

根據 MarketWatch 分析報導，股市投資人依舊泰然自若，似乎認為美國與世界其他各國將能處理好貿易緊張問題，不致對全球經濟造成傷害。

然而，經濟學家仍持續評估可能造成的傷害，焦點側重在華盛頓與北京，即緊張最為嚴重的地區。

全球最大的兩個經濟體正為貿易問顯，相互打量。牛津經濟研究院經濟學家達科 (Gregory Daco) 週一警告，因缺少溝通，意識形態強烈，加上心理難以妥協，讓兩國已步上了貿易戰邊緣，一旦爆發，將大幅加速全球經濟減緩。

川普總統上週威脅將升高對中國的貿易戰。他說他準備對所有進口至美國的中國商品課徵關稅。川普政府已經對 340 億美元的中國商品課徵關稅，也引來了中國的同等報復。

在貿易緊張升高的情況下，股市却表現出了韌性。S&P 500 於 7 月上漲了 3.3% 今年以來漲幅約 5%，較 1 月底所創歷史高點僅低了約 2.3%。

但達科擔憂華盛頓與北京都無意退讓，為以牙還牙的惡性循環敞開了大門。在美國，川普政府似乎堅信，貿易戰可輕易獲勝。中國則有意避免貿易戰，但却不希望屈服於美國的威脅。

由於美國經濟動能強勁，這鼓舞了川普大力往貿易戰邁進。但達科指出，儘管就業市場強勁，民間企業信心上升，通貨膨脹亦溫和，顯示美國經濟有能力應付突來的衝擊，但對川普政府而言，這一切也可能只是幻夢一場。

他擔憂經濟成長的高點已經出現，貿易戰升高又正值全球經濟開始減緩之時。同時，美國經濟並不生產某些由中國進口的商品，而且關稅還會進一步增加通貨膨脹壓力，削減國內支出。

中美貿易戰可能很快升高，影響金額將逾 6000 億美元。達科預期，屆時信心下降，股市將會下跌，加上關稅衝擊，預估 2019 年美國 GDP 成長將減少 0.7 個百分點，到 2020 年 GDP 合計將減少 1 個百分點。

中國受到的衝擊可能更大。預估到 2020 年，GDP 成長將合計減少 1.3 個百分點。2019 年 GDP 減少 0.5 個百分點，2020 年更將減少 0.8 個百分點。

全球方面，預估 2019 年全球 GDP 成長將減少 0.5 個百分點至 2.4%。