港股盤前—繼續向好  港股挑戰29000

今天推介 - 中信證券 （6030）

1）人行昨日開展史上最大規模的中期借貸便利（MLF）操作，再加上國務院表明財政政策要更積極，市場憧憬資金環境轉寬鬆，A 股繼續造好並重上 2900 點水平，也帶動港股週二大幅上升，恆指收報 28663 點，上升 406 點。大市成交按日上升約 28% 至 1078 億。滬深港通成交金額按日也上升近 30% 至 162 億；流向仍是淨流入，金額約 28 億。



板塊方面，基建、水泥、鋼鐵、煤炭、內銀、內房等舊經濟股全面造好。手機設備股也回穩，其中丘鈦（1478）更因有新產品而股價報復式反彈 54%。相反，電力股在連升數天後有回吐。公用及醫藥股也見沽壓。做空方面，佔大市成交再創個半月的新高，達 14.7%。牛熊証街貨最新比重為 38:62，重貨區方面，熊証重貨區有兩個，一在 28800-28899，另一在 29000-29049，牛証則仍在 27600-27749。

簡評 ：在過去數月，拖累港股表現的，不外乎是貿易戰陰霾和內地資金緊絀等問題。中央選擇去槓桿除瘀血及炸彈（現已改口為穩槓桿）、貶人民幣去抗「普瘋」 （5000 億美元放馬過來吧，之後還有甚麼？）、増基建以保經濟（接下來的是內銷？減稅？），再積極財政政策更加積極，是否奏效拭目以待。



但 A 股和港股昨天的上升，起碼算是好開始，畢竟中港股市在上半年大大跑輸給環球巿場。舊經濟股的爆升也比新經濟股上升實在。千億成交比旺市時的金額還有距離，而做空再創近月新高，明顯表示維持看淡的聲音也不少。



值得注意的是，昨天升市時，人民幣是背馳的。在熊証街貨比重嚴重偏高，南下資金流入持續，筆者覺得再挾升的機會頗高，挑戰 29000 點應不為過也！招商銀行（3968）的業績快報，在一遍憂累下帶來驚喜，盈利增長和不良貸款率均不俗，相信也會為內銀添動力。新經濟股如騰訊等當然有權追落後，但從近期資金流向，筆者寧取舊經濟股。中資證券商積弱已久，昨天反彈的力度也只是溫和，可留意中信（6030）和中金（3908）。

2）受企業業績帶動，道指週二漲大漲 197 點或 0.79%，納指則先高後低，早段曾升 1.1%，達 7928 點歷史高位，惟收市倒跌 0.01%。Alphabet 股價高收 3.89%，Facebook 和微軟股價亦曾破頂。另標指升 0.48%。紐約期油升 0.9%。十年期國債債息稍回，報 2.95%。港股 ADR 再揚 236 點，相當於恆指 28898 點水平。

3）新股訊息 ：

中國鐵塔（788）今天起招股，招股價為 1.26-1.58 元，每手 2000 股。7 月 31 日截止申購，8 月 8 日在主版上市。

了解更多港股資訊動態，請見香港鉅亨證券：www.anuesec.com