人民幣走弱拖累 新台幣續貶7.5分向前低靠攏

在人民幣持續偏弱的影響下，新台幣在昨 (23) 日微幅轉升後，今 (24) 日繼續探低，終場收 30.72 元，貶值 7.5 分，儘管未破前 2 日創下的波段低點 30.75 元，不過，匯銀人士認為，人民幣短期走貶趨勢已成形，即便近期外資有部分資金匯入，但新台幣仍會因人民幣大貶造成連動。

新台幣今日以 30.67 元、貶值 2.5 分開出，午盤過後貶破 30.7 元價位，最低一度來到 30.732 元，終場兌一美元以 30.72 元作收，貶值 7.5 分，貶幅 0.24%，台北外匯經紀公司成交值 9 億美元，全日高低價差 7.1 分。

可觀察到，離岸人民幣今日早盤快速走跌，一早隨即跌破 6.4 大關，主要是因中國人行昨日意外巨量 MLF 操作，且市場預料人行第 3 季還會再降準一次。

匯銀人士指出，比起過去 2 個月，目前匯市並未見到強勁的資金流出態勢，部分資金買匯主要是避險需求，然而，因新台幣和人民幣一向具有連動性，近來人民幣趨貶態勢成形，預料仍將壓抑新台幣走勢。

元大寶華綜合經濟研究院也認為，由於市場預料人行將採取貨幣寬鬆措施，增加金融系統內人民幣資金的供應，加劇人民幣走跌壓力；同時，美國經濟繼續以溫和適度的步伐擴張，升息循環進行中使國際美元偏強，而國內又有外資在發放股利後匯出的影響，新台幣震盪偏弱的格局不變。

觀察今日主要亞幣走勢，以人民幣和新台幣最弱，均貶 0.2% 左右，反觀韓元逆勢升值逾 0.4%，日圓升 0.2%，星元也升值 0.1%。