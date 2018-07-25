美中貿易戰火波及澳洲 CIMB：建議做空澳幣兌日圓

《彭博社》報導，第 2 季對澳幣走勢預測最為準確的聯昌國際銀行 (CIMB) 指出，美中貿易戰情勢持續加劇，對澳洲是負面消息，建議做空澳幣兌日圓，同時，該行策略師預測澳幣兌美元將下滑。

CIMB 指出，全球貿易緊張局勢將影響澳洲的出口，因此建議做空澳幣兌日圓，策略師 Marcus Wong 表示，「從各方面來看，美中貿易戰對澳洲都是負面消息，報復性的關稅措施，影響了中國上游與下游的價值鏈，並將導致全球風險情緒急遽惡化，澳幣將進一步走低。」



Wong 認為，投資者應以 80.50 的目標價做空澳幣兌日圓，若美中貿易戰升溫，澳幣兌日圓可能進一步下滑至 76.50，將為 2016 年 9 月以來的最低水平。澳幣兌日圓 25 日上午暫報 82.49。

澳幣兌日圓日線走勢圖

由於投資者擔憂在美中貿易鬥爭之下，將使中國減少兌澳洲原物料的需求，澳幣今年兌 G-10 國家貨幣皆呈現走低情況，除了兌瑞典克朗之外，澳洲央行本月決定將基準利率維持在歷史低水平，該行指出美國的貿易政策引發不確定因素。



在澳幣走弱的同時，日本央行 (BOJ) 可能將調整寬鬆政策的消息，支撐日圓的走勢。日本央行可能會在下週召開會議時討論相關辦法。

在美中貿易戰以及日本央行可能將變更政策之下，澳幣兌日圓恐下探低點

另一方面，做空澳幣兌美元的淨空單在本月達到兩年多最高水平，淨空單來到 22126 口，今年以來，澳幣兌美元已下跌約 5.5%，25 日上午暫報 0.7407，CIMB 預測，美中貿易戰將有可能導致澳幣兌美元下挫至 0.70 以下的水平。