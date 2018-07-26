紐約匯市—聚焦歐美關稅談判 美元廣泛窄幅走跌

週三 (25 日) 交易，美元兌其他貨幣廣泛走跌，交易者和分析師一直關注美歐領導者在華盛頓的會晤過程。

歐盟執委會主席容克 (Jean-Claude Juncker) 和美國總統川普週三下午會晤，川普席間表示希望與歐盟合作制定一項公平貿易協議，並稱「我們是親密的夥伴、盟友而非敵人，我們必須一起努力。」

RBC 首席外匯策略師 Adam Cole 表示，「此次會談旨在避免美國對歐洲進口至美國的汽車又開啟新一波關稅。在 (歐盟貿易委員會) 會議前夕，歐盟貿易委員 Cecilia Malmstrom 曾說，他們會設法『緩和目前局勢，防止再惡化』。」目前德國是歐洲車最大出口國。美媒報導川普試圖今年開徵 25% 汽車關稅。

但分析師也認為，在上週川普指控歐盟和中國操縱匯率後，雙方會談對貨幣市場造成一定程度的風險。

歐元兌美元盤中一度跌至負面領域，但稍晚重拾力道，最終上漲 0.21%，自週二晚間的 1.1685 美元上升至 1.1701 美元。

ICE 美元指數下降 0.3％至 94.352。

WSJ 美元指數下跌 0.3％至 88.02。

雖然美元廣泛走弱，但仍維持相對窄幅區間。

紐約 Brown Brothers Harriman 貨幣策略全球主管 Marc Chandler 表示，「短期交易者必須注意川普的言論，但其他國家沒有吞這誘餌，美元非常穩定，沒有貨幣戰爭。」

除了抨擊歐盟和中國，川普也說強勢美元讓美國在全球市場的競爭力下降。

市場焦點仍在本週四的 ECB 會議上，雖然市場預計 ECB 不會改變目前步調，即到年底前逐步減少購債但明年才會升息，歐元交易者仍關切今年下半年經濟成長預期是否有任何更新的消息。

貿易方面，川普在推特上稱中國將美國農民視為標靶，並於週二晚間公布了一項 120 億美元計畫以援助遭貿易關稅衝擊的農業。

人民幣與多數新興市場貨幣週三兌美元走強。

美元兌在岸人民幣下跌 0.3% 至 6.7697 元。

美元兌離岸人民幣下跌 0.6% 至 6.7671 元。

美元兌日圓下跌 0.4％至 110.75 日圓。本週稍早，日圓找到一些支撐動力，係因市場預期日本央行可能進一步縮減其積極的貨幣刺激措施。

加元兌美元上漲 0.76% 至 1.3052 加元兌 1 美元。

因數據顯示，澳洲上一季儘管經濟成長強勁，但通膨仍相當壓抑，澳元兌美元上漲 0.23% 至 0.7436 美元。