〈中光電法說〉產品組合優化 Q2獲利季增逾1倍 上半年 EPS 1.49元

中光電 (5371-TW) 今 (24) 日召開線上法說會，第 2 季在產品組合優化下推升毛利率表現，單季合併毛利率 18.2%，季增 2.2 個百分點，年增 1 個百分點，歸屬母公司純益 4.55 億元，季增 135%，年增 75%，每股純益 1.04 元；累計上半年歸屬母公司純益 6.49 億元，年增 21%，每股純益 1.49 元。

中光電預期，第 3 季節能產品出貨將季增逾 1 成，影像產品營運績效也將同步成長。

中光電第 2 季合併營收 139.46 億元，季增 13%，年增 17%，合併營業淨利 5.42 億元，季增 239%，年增 93%，合併稅後純益 4.82 億元，季增 137%，年增 98%；節能產品事業群第 2 季營收 62.27 億元，出貨量 1152 萬片 / 台，雖是傳統淡季，但受惠於 EMS 客戶高階、大尺寸電視 LCM 訂單增加，營收及出貨量季增 3% 及 2%。

中光電節能產品上半年營收 122.8 億元，出貨量 2284 萬片 / 台，分別較年減同 2% 及 3%；展望第 3 季，節能產品事業群總經理林惠姿預期，在旺季效應下，TV、Monitor 等產品出貨持續增溫，整體節能產品出貨量將較第二季成長 1 成以上。

中光電影像產品第 2 季出貨量約 33.4 萬多台，季增 5%，營收約 46.93 億元，因 SSI 固態光源及工程機種產品出貨比重增加帶動 ASP 季增 8%，合併營收季增 13%，年增 19%。

累計影像產品上半年出貨量約 65.3 萬多台，營收約 88.6 億元，受今年運動賽事影響，加上 4K 與高端產品出貨持續成長帶動，出貨量及合併營收分別較去年同期成長 6% 及 16%。

展望第 3 季傳統旺季，中光電影像產品事業群總經理陳士元預估，由於教育標案需求暢旺與產品組合優化，在 4K UHD、SSI 固態光源及大型展演用高端專業機出貨助攻下，將推升第 3 季整體營運績效較前一季及去年同期大幅成長。

中光電累計上半年合併營收 263.21 億元，年增 9%，受惠於營運績效提高，及優化產品組合，上半年合併毛利率 17.2%，年增 0.6 個百分點，合併營業利益 7.02 億元，年增 30%，合併稅後純益 6.85 億元，年增 42%，歸屬母公司純益 6.49 億元，年增 21%，每股純益 1.49 元，較去年同期 1.24 元成長。