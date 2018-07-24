【港股解碼】停牌逾5年開始賣資產，王朝酒業“不破不立”?

如今提起王朝酒業（00828-HK），筆者最深刻的印像大概還停留在童年時期電視機上鳳凰台輪播的廣告，當年的幼齡稚兒對於酒企是全無概念的，但電視聲畫中所傳遞出來的獨屬於王朝酒業的恢弘霸氣之感還是成為了筆者眾多童年記憶中的一縷。然而你再去搜尋就會發現，更多的故事便沒有了——後來的王朝酒業如同銷聲匿跡了一般，似乎再沒有於我們的日常生活中出現過了。

但後來的我們也都知道了，這從盛極一時到“泯然眾人”，及至落寞沉寂的運行軌跡，演繹的豈不正是那個塵封在世人記憶中的王朝酒業的故事嗎？

雙拳難敵四手，王朝酒業跌落神壇

成立於1980年的王朝酒業，在20世紀90年代中後期至新千年初可謂是風光無限，在國內葡萄酒行業市場，王朝酒業多年佔據銷量第一的位置。 2005年，王朝酒業開始真正擁抱資本市場，於當年初順利赴港上市，而此時的王朝酒業在葡萄酒行業市場卻已經漸失鋒芒：就是從這一年起，專注高端葡萄酒的王朝酒業，市場佔有率開始不敵積極轉型開拓大眾葡萄酒市場的張裕及長城，從高高在上的“王座”逐漸跌落神壇。

2009年上半年，王朝酒業錄得收入及淨利潤的雙雙下跌，雖然其後王朝酒業勉力自救，通過重整構架及採取系列營銷舉措力圖振興其業務發展及業績表現，無奈改革步伐緩慢，收效甚微。由於銷量及毛利率下跌，2011年王朝酒業重回收入與溢利雙雙下滑的境地，尤其年度淨利潤跌去97.3%，大有氣數散盡的徵兆。 2012年中期，王朝酒業終於還是虧了，公司半年由盈轉虧錄得約470萬元（港元，下同）淨虧損，並就此拉開了其長年虧損的序幕。

停牌逾5年，虧損無止境

2013年3月22日王朝酒業宣布停牌。 3月26日，王朝酒業公告稱因核數師羅兵咸永道（普華永道）會計師事務所就若干交易收到匿名指稱，要求由羅兵咸進行調查，故公司決定延發2012年全年業績。自2013年3月22日停牌至今，王朝酒業已走過了步履維艱的逾5年時光，期間公司相繼宣布延發2013至2016歷年中期及年度業績，惟持續不斷的盈警公告顯示，停牌的數年期間王朝酒業的虧損一直未停止。

2017年12月8日，王朝酒業終於公佈了其2012年至2015年連續4年的業績報告，今年2月15日，又公佈了2016年全年業績，至此外界也終於可通過久違的業績數字窺得一二王朝酒業過往數年的經營態勢。

如上表所示，自2012年起至2016年，王朝酒業連續五年錄得淨虧損，期間營業收入亦連年下降，至2016年僅有4.52億元；毛利率則從2012年的近40%劇跌至2014年的7.4%低位，不過2015及2016年王朝酒業的毛利率開始回升；虧損方面，自2012年拉開虧損序幕之後（不過去年12月公佈過往數年業績時王朝酒業將其2011年度業績重列，經調整2011年錄淨虧損402萬元），2013年擴至5.52億元峰值，隨後兩年虧損額度有所收窄，至2016年已回落至約1億元。

而至於2017年的中期業績和全年業績，目前仍在延遲刊發，不過公司預計2017年的虧損金額較2016年繼續收窄約30%。雖然公司至今未見復牌進展，但虧損狀況改善對於王朝酒業來說，多少是值得欣慰的事了。

復興之路困難重重

然而未來的王朝酒業能否順利走出陰霾則仍是個未知數。就看王朝酒業急速收縮的銷售規模，其連年下跌的收入水平可見一斑；而隨著國內相關政策限制宴請宴會，及葡萄酒需求受到經濟環境影響及進口葡萄酒的衝擊日益加劇，為調整產品結構而壓低平均售價至整體毛利率走低等等，都是橫亙在王朝酒業“復興”之路上的重重大山。

2017年6月，王朝酒業祭出變賣資產的大招，宣布擬將其位於天津佔地約16.9萬平方米，地上建築物包括酒堡、紅酒冷穩勾兌中心及技術中心附屬用房等在內的資產公開掛牌出售，初始報價4億元（人民幣，下同），估值報告顯示該資產估值約為2.996億元。

昨日夜，時隔一年有餘，王朝酒業終於宣布將變賣資產一事坐實。王朝酒業7月23日公告顯示，公司與買方天津頤養大健康小鎮建設開發有限公司訂立了合同，據此同意以4億元為代價將上述資產售予買方。王朝酒業擬將轉讓所得款項淨額約3.12億元中的約1.5億元用於償還集團借款，及約1.62億元用作集團一般營運資金。

變賣資產會否成為“不破不立”的契機？

按照普通的思維，一般來講尚有資產可供變賣意味著未及山窮水盡之時，但對於以釀酒造酒及銷售為生的王朝酒業而言，賣掉“老巢”的意義多少不一樣。對於此舉，王朝酒業在公告中明言，出售資產的原因是公司一直在檢討對集團的業務策略，以改善流動資金和業務營運狀況及尋求股東回報的最大化。其又指，營運酒堡未能應對如電子商貿及客戶的消費行為等營商環境的快速轉變，葡萄酒產品的市場需求由中高端的公司客戶向中低端大眾市場轉變，這亦是集團戰略性的轉移重心；酒堡不能在提高電商及大眾市場業務方面發揮作用，同時其他相關設施目前並沒有作為集團生產的一部分在使用中。因此，公司決定出售該資產以便將其資源投放在核心葡萄酒生產及分銷業務上。

這一番言辭不禁令人感慨，時代變了，如今的王朝酒業固然難及昔日榮光，為了跟緊時代的步伐不至二次掉隊，王朝酒業也需要革新與轉變了。而今次出售酒堡等重資產或許是壯士斷腕的無奈之舉，又或許會成為王朝酒業一個“不破不立”的契機，也未可知。

作者：彭小留

編輯：夏雨辰，賀秋霞

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