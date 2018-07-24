上投摩根：三季度中國A股將迎來轉機 流動性和風險偏好轉好

中國合資基金公司上投摩根的香港分支周二稱，預計第三季度中國A股將迎來轉機，因流動性和風險偏好大概率好轉。

上投摩根發表第三季度國內市場投資策略報告指出，第二季度中國經濟韌性較強，盈利增速仍維持高位，然第三季度後料出現明顯分化，主板業績增速可能出現下降趨勢，中小創業板增速趨勢回升。

「今年的市場有點類似2013年，6月風險集中釋放，或許就是年內低點。」上投摩根(香港)投資總監張淑婉說，「金融去杠桿、美聯儲加息、中美貿易摩擦等因素經過第二季度的不斷發酵大多反映在股價中。」

該行認為，第三季度實體需求可能受到低社融增速影響逐步放緩，主板盈利增速同步下降。相對而言，中證500為代表的中盤成長股盈利趨勢穩定，相對估值處於歷史底部，估值有修覆空間。預計今年A股業績增速從去年的20%回落到10-15%。

張淑婉指出，由於流動性好轉初期，市場會有各種放松預期，預計金融地產等周期板塊會有階段表現；隨後，消費和成長等後周期板塊會有更持續的表現。而行業上，較為看好盈利加速且估值合理的計算機、化工、紡織服裝、醫藥生物、新能源汽車和電子等板塊。

路透香港7月24日

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