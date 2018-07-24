〈美中轉攻貨幣戰〉人民幣續貶 仁寶、英業達支付費用成本可望再降低

離岸人民幣今 (24) 日早盤持續走跌，一早跌破 6.4 大關，市場人士認為，美元持續強勢，人民幣將逐步走跌，台主要代工廠在中國大陸均有設廠，人民幣貶值可望有助當地支付成本減少，英業達 (2356-TW)、仁寶 (2324-TW) 均認為，主要功能貨幣仍是美元，以人民幣支付薪資等營業費用占比不到 1 成，雖然貶值可能有利，但對整體影響不大。

美中貿易戰升溫，在美國公佈第二波關稅清單後，美國總統川普指控中國大陸，為了讓出口業者取得優勢而操縱人民幣匯率，導致人民幣近日重貶，為貿易戰再添戰火。

台代工廠仁寶、英業達表示，公司包括原料、零組件及交貨產品等主要功能性貨幣都使用美元，僅大陸廠房支付勞工薪資等使用人民幣，雖然支付金額實質減少有利，但對財報影響不大，估人民幣費用占整體營業費用比重在 10% 內。

緯創 (3231-TW)、廣達 (2382-TW) 及和碩 (4938-TW) 則指出，人民幣貶值對降低成本有幫助，目前來看貶值對公司屬正向因素，不過對公司而言，主要影響還是新台幣兌美元，只要不是急升或急貶，公司都可以因應。

各大代工廠主要使用貨幣仍是美元，面對去年底到今年第 2 季新台幣匯率走貶，不少代工廠回沖匯損，甚至可能有匯兌收益，可望有助第 2 季財報獲利。