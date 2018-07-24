智擎低檔再度轉強 認購成交量放大成前10大熱門標的

生技大廠智擎 (4162-TW) 旗下抗胰臟癌症新藥安能得獲准納入台灣健保給付後，雖一度利多出盡股價轉弱，不過，今 (24) 日買盤再度積極進場，早盤股價漲逾半根停板，更激勵多方加碼認購權證搶搭行情，開盤僅半小時認購成交量突破千萬元已創一周高點，並成為前 10 大熱門標的。

智擎旗下抗胰臟癌症新藥安能得 (ONIVYDE) 獲准納入台灣健保給付，自 8 月 1 日起生效，是迄今台灣自行開發的抗癌藥中，首個被納入健保給付的產品。

另一方面，安能得日前取得歐洲第 3 個主要國家西班牙的授權金 300 萬美元 (約 9177.8 萬元)，將在第 3 季入帳，法人推估可挹注每股純益約 0.62 元，而明年日本市場有機會開始可以使用，葡萄牙、義大利的授權金也有望挹注下一波營收。

根據智擎統計，台灣符合安能得治療條件的胰腺癌患者約有 2000 餘人，日本約 8000 人，歐洲 2.6 萬人。

在新藥效益逐漸發酵下，市場看好智擎的營收成長動能，在日前股價創波段高點後，雖一度湧現獲利了結賣壓，今日股價再度轉強，也激勵多方透過認購權證進場，若投資人有意跟進布局，可留意智擎麥證 81 購 01(738101-TW)、智擎中信 81 購 01(738017-TW) 和智擎富邦 81 購 01(737992-TW)。