摩根士丹利：這波美債拋售很短暫

受上周五關於日本央行將在下周二會議上討論調整其超寬鬆貨幣政策的相關報導影響，昨日 10 年期日本公債殖利率升 6 個基點至 0.090%，為近半年新高。

10 年期美債殖利率曲線在當日報導過後，漲幅一度達 0.76%，而在昨日更有大批美債遭到拋售，目前 10 年期美債殖利率已接近 3%。

而據摩根士丹利表示，由於目前通膨遠低於日本央行目標，因此不要押注日本央行是否有能力繼續推高美國公債殖利率，就算有美債遭到拋售也將只是「曇花一現」。

摩根士丹利全球利率策略主管 Matthew Hornbach 在上周五的一份報告中提到，「我們預計日本央行不會在 7 月 31 日的會議上改變貨幣政策方針，在我們看來，這些新聞報導導致的殖利率曲線變陡是一種退步。我們仍然建議殖利率曲線趨平化。」

根據日本總務省上周五公布數據顯示，日本 6 月 CPI 年增率 0.7%，略低於預期值 0.8%，也遠低於 2% 通膨目標

雖然日本央行行長黑田東彥一直堅稱 2% 的通膨目標仍在可控範圍內，但市場早就開始懷疑達到通膨目標要比央行預期的更久。

這就是為什麼儘管在過去幾天殖利率曲線雖然暫時擺脫了平緩趨勢，但 Hornbach 仍然認為長期公債殖利率最終將會走低的原因。

此外，由於聯準會的持續升息，摩根士丹利還預計 10 年期美國公債殖利率將在今年年底下跌至 2.50％。

Hornbachkoi 認為今年以來漲勢如虹的 10 年期美債殖利率已經見頂，全球貿易戰的緊張局勢以及強勁的美元走勢阻止其進一步攀升。

7 月 20 日本周五，據路透援引知情者消息，今年 7 月 30 日到 31 日的貨幣政策會議到來前，日本央行決策者已經在少見地積極討論政策調整，包括改變利率目標和購買資產的方式。本次會議討論的重點就是讓寬鬆更有可持續性。

消息人士提到，長期寬鬆的代價「難以忽視」，稱如果證明達到 2% 的通膨目標需要太長時間，日本央行可能討論改變政策，如果通膨疲弱是結構性因素所致，可能考慮讓政策更具可持續性的行動步驟。