傳政策將調整 日公債殖利率飆升 日央行宣布無限量購債

日本國債價格週一 (23 日) 大幅下跌，指標 10 年期國債殖利率觸及近 6 個月最高點，先前市場傳出，日本央行 (BOJ) 正在積極討論調整寬鬆政策。

週一 (23 日) 日本 10 年期國債殖利率上漲 6 個基點，至 0.090%，為 2 月初以來最高，當時殖利率接近 0.110%。央行在國債大跌以後宣布，以 0.11% 的固定利率無限量購買國債，今年 2 月央行以同樣的方式阻止國債續跌。

十年期日債殖利率 15 分鐘走勢圖 圖片來源：investing.com

自 2016 年以來，日本央行首次採取控制殖利率曲線方式，以調低借貸成本。但相關政策壓低了銀行利潤，也抑制債券市場。近期媒體報導，央行官員試圖找出新的方式，以減輕副作用，讓利率自然上升。

《彭博社》報導，PineBridge Investments 固定收益投資主管 Tadashi Matsukawa 認為，如果央行真的要改變政策，那無疑會要求債券拋售，但目前看來狀況並非如此，殖利率的強升似乎有些過度。

日本央行的操作目標是讓 10 年期國債殖利率為零，並且只要殖利率攀升過高，就會進行固定利率操作。

相關消息還刺激了日圓上漲。東京時間週一早盤，美元兌日元匯率報 110.84，跌 0.5%。

日本央行總裁黑田東彥自 2013 年以來，開始規模購買債券，旨在消除通縮壓力並提振價格。但即使日本央行吸納了逾 40% 的國債，如今通膨預計仍不太可能達到日本央行所設定的 2% 目標值。