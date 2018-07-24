特斯拉債務違約風險升 CDS應聲走揚

鉅亨網編譯黃意文 2018年7月24號12點21分

外媒日前揭露，電動車製造商特斯拉 (TSLA-US) 為改善現金流，要求供應商退還部分款項，引發投資者對於特斯拉財務穩定性的擔憂，導致週一 (23 日) 股價大跌超過 3%，此外，市場認為特斯拉的債券違約風險正在快速提升，特斯拉 CDS 週一 (23 日) 亦是聞聲走高。

特斯拉股價日線走勢圖 (近月以來表現)

信用違約互換 (credit default swap，CDS) 是國外債券市場中最常見的信用衍生產品，債券持有者可定期向違約互換賣方支付一定費用，當債券違約時，債券持有者有權利將債券以面值賣給違約互換賣方，以此進行信用風險規避。

目前每 100 美元特斯拉債券的信用違約互換 (CDS) 費用，在週一 (21 日) 上漲 0.13% 至 5.96 美元，漲幅雖然不大，但若再加上雙方於契約初始交換的約 18% 預付費用 (Upfront Fee)，代表特斯拉債券投資人正支付面值 24% 的費用，來為特斯拉可能的債務違約進行避險。

Brown Advisory 的固定收益主管 Thomas Graff 指出，信用違約互換的費用變化，代表者市場許多人認為特斯拉將倒閉，特斯拉的發言人拒絕針對此事做評論，該公司股價 23 日下挫 3.31% 至每股 303.20 美元。

週日 (22 日) 市場傳出特斯拉要求供應商退回部分款項的消息，使得投資者擔憂該公司使否有足夠足夠的現金流來維持運營，特斯拉在去年損失約 20 億美元，而今年為了解決 Model 3 的生產瓶頸，大幅支出 34 億美元於資本投資，截至今年 3 月為止，其約剩 27 億美元的現金。

華爾街分析師指出，特斯拉需做以下幾件事情來說服市場將來仍可能獲利：

營收

Oppenheime 的資深分析師 Colin Rusch 表示，特斯拉該做的第一件事維增加毛利率，自該公司 8 年前 IPO 以來，僅有兩季繳出正向盈利表現。

此外，特斯拉需使 Model 3 生產達成目標，在第 2 季，特斯拉生產約 2.8 萬多輛 Model 3 轎車，為上一季的 3 倍，但許多投資者仍懷疑該公司是否能持續維持高水平產量。

營運資金與短期現金儲備

特斯拉可透過展現其營運資金，向投資者傳達其價值。此外，特斯拉需展現其具有足夠的短期現金，以滿足公司未來 12 個月的營運需求。