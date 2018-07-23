特斯拉為改善現金流出「奇招」：要求供應商退還款項

為了迅速改善現金流，特斯拉想出了一個奇招：要求一些供應商退還部分款項，以幫助公司實現盈利。

華爾街日報報導了這則奇聞：在上周向全球供應商發布的一份備忘錄中，特斯拉（Tesla）要求部分供應商退還 2016 年以來他們支付的部分錢款。

特斯拉還將這種要求稱為旨在幫助公司持續經營的進行一種「必需」措施，是供應商們對特斯拉的一種「投資」，有利於雙方的長期業績增長。

雖然特斯拉並未正面回應這個罕見的要求，但它們明確表示，公司正尋求降低一些供應商合作項目的採購價格，其中一些可以追溯到 2016 年，此舉是為了提高競爭優勢。

這則消息引發了市場對特斯拉的更多質疑：這家新能源汽車巨頭是否擁有足夠的現金流來維持生存。

特斯拉正大手筆燒錢，特別是在 Model 3 的量化生產方面。這種車型的量產計劃遲遲達不到目標，引發了越來越多的懷疑。好在就在截止日期之前，CEO 馬斯克宣布 Model 3 一周生產 5000 輛的目標達到了。

如果這種勢頭能夠延續，應該會幫助特斯拉產生更多現金。

彭博社此前指出，按照特斯拉平均每分鐘消耗 6500 美元的速度，公司資金或將在 2018 年底消耗殆盡。

特斯拉即將在 8 月 1 日發布二季報，在此之前股價可能備受考驗。目前，摩根大通正強烈唱空特斯拉。

摩根大通分析師 Ryan Brinkman 重申了對特斯拉的「賣出」評級，理由是擔心公司估值過高和行業競爭加劇，還擔心其二季報的自由現金流和凈利率會很不好看。他給出的目標價為 180 美元，意味著其認為該股將下跌 40%。

紐約投行 Needham & Co 周四將特斯拉評級從「持有」下調至「賣出」，理由是近期特斯拉 Model 3 的退訂量已經超越了新增訂單數。

今年以來，特斯拉累漲近 3%，標普 500 大盤累漲近 5%。