能源盤後─川普伊朗鬥嘴 油價波動不定 盤後微微收低

在美國與伊朗之間的言論加劇了原油出口的不確定性後，油價在損益之間徘徊，隨後收盤走低。

布蘭特原油期貨收低 0.11 美元，或 -0.15% 至每桶 72.96 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收低 0.44 美元，或 -0.64% 至每桶 67.82 美元。

美國汽油期貨價格收高 0.99% 至每加侖 2.055 美元。

天然氣收低 0.033 美元，或 -1.21% 至每一千立方英尺 2.695 美元。

投資人擔心的供應基本面已漸漸出現緩解，使原油最近價格已從近年來的高點回落。

美國總統川普 Trump 週日 (22 日) 晚間向伊朗總統 Hassan Rouhani 警告，對美國的威脅將會遭遇嚴重的後果。這條推文似乎是針對 Rouhani 的強硬政策而發出的警告評論。

川普對伊朗警告 / 圖：推特

川普在近年 5 月份撤回了美國 2015 年以遏制伊朗的核計劃的國際協議，並實施經濟制裁以企圖阻礙伊朗石油工業的穩定基礎。

對此，伊朗揚言將封鎖油輪使用霍爾木茲海峽 (Strait of Hormuz) 來應對美國制裁能對該國核計劃的製裁。封鎖分析師估計，伊朗每日可超過 250 萬桶的原油出口，將有超過 100 萬桶受到影響。

同時，被封鎖的海峽也有望影響到科威特、卡達、阿聯酋的能源出口 (原油及天然氣)。

霍爾木茲海峽 Strait of Hormuz 地理位置 / 圖：谷歌

與此同時，石油價格受到石油輸出國組織 (OPEC) 供應增加的影響，沙國與俄羅斯等國都再次增產，將攀升的油價做供應面的熄火動作。

美元走強也壓低了石油和其他大宗商品的需求，使其對海外買家更加昂貴。美元週一較全球 16 種通用貨幣升值了約 0.2%。

市場也將觀望週二 (24 日) 及週三 (25 日) 公布的每週美國庫存數據，以獲取美國國內庫存的最新更新資訊。