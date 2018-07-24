川普、伊朗總統互嗆效應退燒 國際油價走跌

美國總統川普日前與伊朗總統 Hassan Rouhani 隔空互嗆，導致波斯灣原油供給風險攀升，油價一度走揚；但「互嗆效應」今 (24) 日快速退燒，市場對供過於求的擔憂情緒，使油價下跌。

台北時間週二下午 2 點 59 分，CNBC 數據顯示，布蘭特原油期貨下跌 0.08%，至每桶 73.00 美元；西德州中級原油期貨下跌 0.18%，至每桶 67.81 美元。

布蘭特原油期貨下跌。(圖：翻攝自 CNBC)

美國原呼籲世界各國，於 11 月 4 日前，停止從伊朗進口原油，盼藉此讓伊朗石油出口量「歸零」；並要求其他 OPEC(石油輸出國組織) 成員國增產，補足供給缺口。

不過，近期美國立場略有鬆動，稱可能將部份高度依賴伊朗原油的國家，列為豁免。

伊朗總統 Rouhani 日前對川普示警，若伊朗原油無法出口，伊朗會考慮封鎖荷莫茲海峽，讓沙烏地阿拉伯、科威特等國的石油，「出不了波斯灣」；此外，Rouhani 也拒絕和美國重談核協議，還警告川普，「勿玩弄獅子尾巴」，否則後果會很慘烈。

伊朗最高精神領袖 Ayatollah Ali Khamenei 也對 Rouhani 的主張，表達支持。

川普不甘示弱，於美東時間 7 月 22 日深夜，在推特發文回嗆，還特地使用大寫，要伊朗「別再威脅美國」，否則 Rouhani 將承擔「史上罕見的後果」。

川普還強調，美國不再是「能忍受你 (Rouhani) 瘋狂、暴力言論的國家，給我小心點！」

川普和 Rouhani 隔空互嗆，7 月 23 日，布蘭特原油期貨一度上漲 2%，西德州中級原油期貨漲逾 1.4%。

然而，市場對貿易戰恐使經濟成長趨緩，影響原油需求的擔憂，稀釋了美國、伊朗的「互嗆效應」，國際油價今日走跌。

根據路透社報導，OANDA 亞太交易部門主管 Stephen Innes 表示，雖然美國、伊朗互嗆，使油價短暫受益，但市場已將注意力，轉向對供過於求的憂慮。

Innes 說，貿易戰疑慮揮之不去，恐影響全球經濟成長，持續壓抑市場情緒。