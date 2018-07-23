一週漲約20% 比特幣一度觸及7770美元

近期比特幣價格走揚，過去 1 週上漲約 20%，今 (23) 日一度觸及 7770.58 美元。

台北時間週一晚間 9 點 45 分，由 CoinDesk 數據可得知，比特幣上漲 4.19%，至 7705.87 美元；以太幣上漲 0.60%，至 462.61 美元；萊特幣上漲 2.48%，至 85.22 美元；瑞波幣上漲 0.57%，至 0.45 美元。

CNBC 引述 CoinDesk 數據指出，週一比特幣價格一度上漲 5%，觸及 7770.58 美元。

芝加哥期權交易所 (COBE) 再度向美國證券交易委員會 (SEC)，提交比特幣 ETF，SEC 預計於 8 月 10 日決定是否通過，未來數日，市場樂觀情緒可望維持。

此外，20 國集團 (G20) 結束為期 2 天的財長會議，並於公報中指出，當前加密貨幣尚未對金融穩定構成風險。

投資機構 Grayscale 上週在 1 份報告中指出，有越來越多的機構，對加密貨幣感興趣，有助提升加密貨幣長期優勢。

加密貨幣交易業者、Tenx 聯合創辦人 Julian Hosp 認為，比特幣有機會攀上 6 萬美元。

Hosp 稱，若比特幣能在 8 月升至 1 萬美元之上，就有機會在 2018 年結束前，站上 6 萬美元，「我還是很有信心」。