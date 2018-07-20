能源盤後─沙國否認過度供應 8月產量應小幅下滑

全球最大原油出口國沙烏地阿拉伯否認有任何過度供應市場推動價格走低的計劃，並表示下個月原油出口可能下滑，促使美國油價週四 (19 日) 上漲。

布蘭特原油期貨收低 0.33 美元，或 -0.45% 至每桶 72.57 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收高 0.26 美元，或 0.38% 至每桶 68.01 美元。

美國汽油期貨價格收高 0.01% 至每加侖 2.016 美元。

天然氣收高 0.046 美元，或 1.71% 至每一千立方英尺 2.735 美元。

OPEC 的沙國代表 Adeeb al-Aama 在一份聲明中表示，擔心 OPEC 與夥伴的原油產量過度供應了現有市場，補充希望沙國致力於 OPEC 與盟國之間的協議。其 7 月份原油出口量將大致與 6 月相同，而 8 月份則將下降約每日 10 萬桶。

7 月初油價大幅下挫，部分原因是認為沙國及 OPEC 合作夥伴將聽取美國總統川普 Trump 的呼籲，採取措施降低油價，油價在 6 月底達到多年來的高水位，也推高了美國消費者的汽油價格。

此外，在川普表示他對美聯準會 Fed Reserve 提高利率「不太高興」後，油價也因美元的下跌而獲得提升。

石油交易業務是以美元計算，因此美元上漲或下跌往往會導致油價向相反方向移動。

在美國石油庫存週三發布油價看跌報告後，投資者也推動了油價走低。每週數據顯示，上週美國原油庫存增加近 600 萬桶，反轉了經濟學家的預測。

儘管如此，EIA 的報告顯示汽油供應大幅下滑，並且還報告了強勁的燃料需求。這表明美國夏季駕駛季節已經開始，預計將出現更多的石油市場波動，但長期前景仍預示著今年年底將出現大幅上漲。