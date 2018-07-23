【安聯投信】美歐央行鴿派言論 債市幾乎全面上揚投資級債、新興債淨流入

美國總統川普對於升息和聯準會偏鴿派的言論，成為近期市場焦點，公債殖利率下滑，債市近全面上漲。根據美銀美林引述 EPFR 截至 7 月 18 日，投資級債券和新興債延續前一周持續呈現淨流入；高收益債市續揚，但資金面則轉為微幅淨流出（見表）。

安聯四季豐收債券組合基金（本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金）經理人許家豪表示，聯準會主席鮑威爾重申漸進式升息的目標，但亦表示貿易爭端對經濟可能造成風險，此舉被市場作為鴿派解讀，使債市幾乎全面上揚、高收益債市更上漲 0.25%。

在歐洲央行動向方面，對於今年年底將停止購債、明年夏季後可能逐步升息的規劃，芬蘭央行新任行長釋出歐洲央行不宜過早侷限貨幣政策，須視經濟數據進行判斷，亦被市場作為偏鴿派解讀。

在資金流向表現方面，許家豪表示，S&P 500 再次突破 2800 點重要關卡，加上聯準會言論被解讀為鴿派，帶動高收益債利差持續收斂，上週高收益債市上漲作收。市場趨避心態緩和，但在貿易戰雜音、聯準會言論和 Q2 財報等拉扯下，投資級債淨流入金額擴大，新興債淨流入則小幅減緩。

安聯收益成長多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人林素萍表示，美國為主要國家中經濟成長相對穩健的國家，經濟成長受稅改、財政政策刺激，企業獲利表現良好。

林素萍表示，以美股、可轉債及美高收益債為投資市場，達到參與成長、獲利收益和風險分散，仍是較佳應對市場波動起伏的較佳策略。其中，可轉債預期為今年另類可以獲取收益來源，高收益持續存在利差收益需求。

在新興市場債部分，許家豪表示，新興市場債表現整體持平，利差小幅收斂 4 點，指數小幅上升 0.29%。美元雖持續走強，但在跌幅已深狀況下，部分市場認為其投資價值浮現，支撐近期表現。近一周資金淨流入減緩，主要是受資金流出新興市場當地貨幣債影響所致。

展望後市，許家豪表示，在企業獲利可望持續提升以及穩健基本面的支撐下，應可幫助新興市場抵禦貿易戰疑慮及強勢美元的影響。但考量到新興市場基本面分歧，仍需慎選個別投資標的，及作法持有比重和風險控管。

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