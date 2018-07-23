【富蘭克林】美國財報利多與貿易戰紛擾，資金流入美股基金

EPFR 統計：資金小幅流出股票型市場，然美股仍受投資人青睞

儘管貿易戰紛擾未歇、資金小幅流出股票型市場，然美國財報利多頻傳，加上聯準會主席鮑爾重申看好美國經濟，投資人仍青睞美股基金，依據研究機構 EPFR 統計 2018/7/12~ 2018/7/18 基金資金流向顯示，股票型基金資金小幅淨流出 1 億美元，而美國股票型基金獲資金淨流入 23 億美元，連續兩週為主要資金淨流入市場，日本股票型基金為資金淨流入 9 億美元，歐洲股票型基金資金淨流出 7 億美元；整體新興市場股票型基金資金淨流出 19 億美元。(附表一)

富蘭克林證券投顧分析，根據國際貨幣基金最新經濟展望，維持今、明年全球經濟成長率皆為 3.9% 的預估，顯示目前已實施的關稅及貿易政策紛擾對經濟實質影響有限，國際貨幣基金及 G20 財長會議也一再警告貿易戰之風險，可望敦促各國政府避免最糟情況出現；儘管川普的政策反覆仍將干擾市場，然七月底前為密集財報公布期，若財報結果優於預期、有利推升股市，建議投資人以高息及平衡型基金為核心部位，逢震盪再加碼美國趨勢產業及新興股市。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人愛德華．波克指出，儘管美國貿易保護主義措施可能影響經濟成長、推升通膨，不過目前並未看到貿易陷入停滯或經濟衰退的跡象；現今美國就業市場強勁、企業開支和製造業活動活絡，我們對美國經濟前景仍保持樂觀，預期美國聯準會漸進升息有助於推升美元資產；此外，我們也看好包含能源、原物料、科技與金融等景氣循環類股的獲利動能，財報季期間有望帶領美股持續走揚。

過去一週債券型基金資金淨流入金額 50 億美元：其中投資等級債券型基金獲資金淨流入 27 億美元，新興市場債基金獲資金淨流入 6 億美元，連續兩週資金淨流入，高收益債券型基金則為資金淨流出 5 億美元。(附表二)

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人麥可 ‧ 哈森泰博指出，上半年許多新興國家央行為支撐匯價而相繼升息，而今隨著公債債息多已提高，且匯率也貶至相當便宜水準，配置於當地公債可望享受債匯雙重機會，高債息公債如亞洲的印度和印尼，以及拉丁美洲的墨西哥、巴西及阿根廷等之機會可期，我們也持續找尋其中之投資機會。

亞洲股市外資動向：僅台股獲外資買超，其他多數亞股均為賣超

中國經濟數據多空互見、全球貿易衝突擔憂未解，衝擊多數亞股下挫，而台股受惠於半導體指標大廠法說內容符合預期、跳空大漲拉抬指數表現。過去一週外資於多數亞股賣超，僅台股獲外資買超 4.73 億美元。(附表三)

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄 * 分析，周五盤面主要集中於半導體指標大廠 19 日法說內容，雖然下調全年展望，但 4 月法說已下修全球半導體產業成長率預估，並表示加密貨幣發展有不確定性，在智慧型手機需求與加密貨幣訂單變數已逐步反映，並考量高速運算、物聯網等科技趨勢可望持續提供營運動能，半導體指標大廠法說內容市場樂觀解讀，帶動台股向上反彈，資金轉入蘋概股布局，未來進入第 3 季旺季，蘋果新機題材值得期待。

新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。高收益債券基金警語：由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。

本基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外，由於本基金有投資部份的新興國家債券，而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低，所以承受的信用風險也相對較高，尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時，均可能影響其償債能力與債券信用品質。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。

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