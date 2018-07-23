據英國金融時報，鬥魚擬在美國IPO，籌資不超過7億美元。

鬥魚是一家彈幕式直播分享網站，於2014年1月1日上線，為用戶提供視頻直播和賽事直播服務。鬥魚以遊戲直播為主，涵蓋了娛樂、綜藝、體育、戶外等多種直播内容。

一位知情人士表示，成立5年的在線視頻和遊戲運營商鬥魚此前考慮在香港上市，但現在醞釀赴美上市。

CBInsights的分析師對它的估值為15.1億美元，而商業信息提供商Crunchbase表示，從該公司的籌資總額來看，估值為11億美元。

據咨詢公司NewZoo稱，去年該市場價值7億美元，其中包括來自消費者和品牌投放廣告以及媒體權利的收入。該公司預計，隨著電子競技成為遊戲業最大的增長動力之一，2020年這一價值將升至15億美元。

2018年5月11日，中國另一家直播平台虎牙直播曾登陸紐交所，成為遊戲直播第一股。作為鬥魚的競爭對手之一的虎牙已經在今年5月IPO，發行價12美元，1個月里股價上漲了兩倍。現在價格約為36美元。而鬥魚則受到了國内巨頭騰訊的支持，騰訊同樣支持虎牙直播。

來源: IT之家

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