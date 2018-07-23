今晚成品油價迎來下調 每升或降一角

記者獲悉，今晚24時國内成品油市場將迎來新一輪調價窗口。據找油網測算，截至7月23日第十個工作日的原油變化率為3.24%，對應汽油下調125元/噸，柴油下調120元/噸，折合升價92號汽油、0號柴油均下調0.10元/升。

根據“十個工作日一調整”的原則，本輪計價週期内國際原油價格經歷了兩次暴跌，分别在7月11日和7月16日佈倫特出現單日下跌5.46美元/桶和3.49美元/桶的情況，國内原油變化率由正轉負。

本輪調價過後，出行成本將有所下降。以月跑2000公里，百公里油耗為10L的小型私家車為例，調價過後用油成本每月將減少20元;由於物流行業柴油車用油量大，成本降低相對比較明顯，以一輛月跑10000公里，百公里油耗為38L的斯太爾重型車計算，調價過後每月的用油成本將減少380元。

據找油網數據顯示，本輪計價週期内國内成品油市場批發價不斷上漲，今晚零售價又將迎來下調，批零價差不斷縮小。以山東市場為例，7月10日山東主營0號國V柴油批發價在6850元/噸，零售掛牌價7.12元/升，批零價差為1694元/噸。截至今日(7月23日)，批發價上漲至6910元/噸，今日24時調價過後，零售掛牌價將下調至7.02元升，批零價差縮小至1514元/噸，較7月10日的批零價差縮小了約180元/噸。

2018年以來，國内成品油共經歷了8次上調，6次下調(含5月1日因消費稅下降油價下調)，1次擱淺。綜合漲跌相抵來看，汽油總計上調685元/噸，柴油總計上調655元/噸。

據悉，下一輪調價窗口將於2018年8月6日24時開啓。中國油品加工及流通產業俱樂部秘書長劉心田認為，國際油價近期或有下探的可能，但不會超過65美元/桶，短期内或將維持在66美元/桶至70美元/桶的小幅震蕩區間。長期來看，8月中旬將出現一波上漲，預計下一輪成品油調價擱淺的可能性較大。

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