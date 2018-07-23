〈鉅亨直播〉跟著趨勢與科技，打造 3A 人生

Gartner 預測 AI 技術將持續主導數位相關領域技術創新至少到 2025 年，隨著 AI 滲透到各式各樣的軟體層面，人們周遭的物品也漸漸智慧化了起來，智慧化將不只限於大家的智慧型手機、智慧電視，從智慧汽車、智慧城市，甚至智慧管家機器人，以至於現在尚未智慧化的各種生活物品，在近年都有機會成為智慧物件，在物聯網的架構下改變你我的生活方式。

中國經濟跳躍式的成長，使中國成為全球最大的中產階級消費市場，機器人數量全球最多，也是半導體最大的進口國。「中國製造 2025」所列十大重點領域行業，都是當前大陸較有基礎和潛力的產業，主要特點是「智能製造」，智慧化轉變將是必然趨勢。投資跟著趨勢走，借力使力不費力，跟著中國科研發展，挖掘未來的明日之星。

Allen 看世界特別邀請到國泰投信 ETF 團隊基金經理人游日傑，帶領投資人深入解讀當前的中國 AI 發展現況，並帶領投資人了解何謂 A150，與 A50 的差別在那裏，想了解更多投資趨勢？請收看週一 17:00 直播：Allen 看世界。

1. 騰訊發布全球 AI 人才白皮書：需求在百萬量級，供應只有 30 萬

騰訊研究院和 BOSS 直聘聯合發布的《全球人工智慧人才白皮書》顯示，全球 AI 領域人才總數約 30 萬，而目前市場的需求則在百萬量級，AI 人才供應存在很大缺口。更多請看：https://news.cnyes.com/news/id/3981600

2. 人工智慧 AI 擴及農業領域！解決糧荒問題全靠它

AI 在農業領域的研發及應用早在本世紀出就已經開始，這其中既有耕作、播種和採摘等智能機械人，也有智能探測土壤、探測病蟲害、氣候災難預警等智能識別系統，還有在家畜養殖業中使用的禽畜智能穿戴產品。這些應用正在幫助提高產出、提高效率，同時減少農藥和化肥的使用。更多請看：https://news.cnyes.com/news/id/3822995

3. 投資題材湧現，入主新中國即刻啟程

而中國經濟強勢崛起至今，經歷一輪產業結構及體質調整，現在已經是世界第二大經濟體，是不可忽視的經濟大國。且十九大會議後，中國提出的新經濟藍圖，表明經濟發展將從過去的高速成長轉向高質量發展，直接受惠產業包含智慧創新、消費升級、綠色環保及一帶一路等。更多請看：https://news.cnyes.com/news/id/4167417

4.A 股入摩名單敲定 近 1 年來外資狂加碼這 50 檔個股

外資對 A 股的增持，可由滬股通及港股通的流入速度即可觀察。截至 5 月 8 日，滬港通北上累計淨買入資金已達人民幣 2429.95 億元，深港通北上累計淨買入達人民幣 1936.55 億元，均創出歷史新高。更多請看：https://news.cnyes.com/news/id/4124155