中國醫藥問題連環爆 疫苗造假驚動李克強下令全面徹查

中國醫藥問題這回又驚動中國國務院總理李克強，繼上回《我不是藥神》曝露中國癌症藥物定價太貴，病患吃不起，引來李克強下令盡快落實抗癌藥降價後。這回疫苗造假事件，讓李克強再度出面，要求對中國疫苗生產與銷售等進行全面徹查，導致 A 股今 (23) 日疫苗和生物製藥類股開盤跌成一片。

中國近來繼長生生物 (002680-CN) 陸續傳出狂犬病疫苗造假，百白破（百日咳、白喉及破傷風）檢驗不合格後，最新傳出另一家康泰生物 (300601-CN) 同樣涉及狂犬病疫苗造假。對此，長生生物在今日公告暫時停牌，康泰生物則澄清相關消息不實。

一連串消息爆發後，也讓中國民眾對國產疫苗的信心降至冰點，李克強更要求，要求國務院立刻派出調查組，對所有疫苗生產、銷售等全流程全鏈條進行徹查。

李克強要求全面徹查消息傳出後，今 (23) 日 A 股疫苗及生物製藥板塊開盤大跌，康泰生物、長春高新、沃森生物、智飛生物等跌停，雙鷺藥業、生物股份、廣濟藥業、華北製藥、華蘭生物等多股大跌。

康泰生日今日走勢 (圖自新浪財經)

至於今日宣佈停牌的長生生物，自 7 月 16 日事情爆發後，已連續五天跌停，跌幅達 40.91%，市值蒸發人民幣 98 億元。深交所在上週也已對長生生物發出兩份問詢函，並已啟動對長生生物及相關當事人公開譴責的紀律處分程式。

目前疫苗事件發酵情況來看，已不單單僅是一家公司問題，而是上升為中國整個疫苗產業鏈，甚至是監管問題。