宏達電HTC VIVE PRO成為首款通過CESI規範的VR設備

宏達電 (2498) 最新 VR 設備 HTC VIVE PRO 通過由中國電子技術標準化研究院 (CESI) 主導制定，虛擬實境產業聯盟 (IVRA) 標準委員會提出及歸口管理的《虛擬實境頭戴式顯示裝置通用規範 T/IVRA 0001-2017》。VIVE Pro 進行該標準中 16 項主要指標的測試，並成為首款通過其中所有一級指標的 VR 設備。該測試涵蓋設備基本要求、光學要求、顯示裝置件要求、整體性能要求及追蹤要求五大類測試指標。HTC 通過該測試再次力證 VIVE Pro 作為高品質 VR 設備的實力，並為企業用戶和消費者選購頂級優質的 VR 設備樹立指標。宏達電表示，《虛擬實境頭戴式顯示裝置通用規範 (T/IVRA 0001-2017)》於 2017 年 4 月正式發佈，該標準由中國工業和資訊化部電子資訊司指導、中國電子技術標準化研究院(CESI) 主導制定、虛擬實境產業聯盟 (IVRA) 標準委員會提出及歸口管理，對規範市場和引導產業良性發展有重要的支撐作用。IVRA 是在中國工信部的指導下，由多家虛擬實境領域主要企業、研究機構聯合發起的聯盟，目前已有 300 多位成員，是中國官方唯一認可的虛擬實境產業聯盟權威機構。

中國國家標準化管理委員會╱中國全國資訊技術標準化技術委員會╱電腦圖形影像處理及環境資料表示分技術委員會秘書長、IVRA 標準委員會主任委員王聰表示，《虛擬實境頭戴式顯示裝置通用規範 (T/IVRA 0001-2017)》是中國首個 VR 領域標準，旨在規範和指導市場上有線及行動虛擬實境頭戴式顯示裝置產品的設計、生產、檢驗、試驗等，有助於加快推進產業技術進步和商用化進程。VIVE Pro 率先通過了該標準已具備測試環境的 16 項測試指標，包括測試中涉及的一級指標，對 VR 產業有良好的示範作用，同時也為企業和消費者客戶選購高品質的 VR 頭盔，提供了有力的參考和支援。

HTC 中國區總經理汪叢青表示，《虛擬實境頭戴式顯示裝置通用規範》將為企業使用者和消費者選購 VR 頭盔提供權威的指引，並且客觀公正地認可了 VIVE Pro 強悍的性能和優秀的使用體驗，讓企業和大眾看到了當前 VR 設備所能達到的最高水準。目前，VIVE Pro 作為唯一支持大空間定位的 VR 頭盔，已被廣泛應用在教育、醫療、體育、藝術、設計、時尚、會展、遊戲和娛樂等多個領域，備受好評。VR/AR 的介入，正引領著各個行業對話模式的變革。HTC 將持續創新，推動虛擬實境產業的發展，加速頂級 VR 的大規模普及。

VIVE Pro 於 2018 年 1 月推出，並在 CES 2018 橫掃包括最佳產品、最佳商用產品、最佳遊戲硬體、最酷遊戲產品等 24 項榮譽大獎，是目前市場上最具代表性的頂級 VR 設備。經過 CESI 長期從事標準制定和測試工作的高級工程師之嚴格測試，VIVE Pro 在螢幕更新率、系統延遲、視野、亮度對比度這一系列對用戶體驗有著重要影響的系列參數測試中，均以一級指標通過，意味著 VIVE Pro 能夠為用戶提供高解析度、高更新率以及最接近真實視野的頂級視覺享受。同時，VIVE Pro 具備低延遲和靈敏追蹤的特點，用戶在使用時可最大程度避免眩暈，獲得舒適的深度沉浸體驗。升級後，VIVE Pro 可相容 SteamVR 追蹤技術 2.0 版本，支援更低成本的大空間定位。同時 VIVE Pro 還可支援多人互動。VIVE Pro 頭盔精心優化的人體工程學設計，為用戶帶來更加舒適的佩戴體驗，簡便的調節設計讓戴眼鏡的用戶也能自在沉浸；3K 高解析度的 AMOLED 顯示螢幕為用戶帶來更清晰銳利的視覺享受；內建放大器的高性能耳機支援主動降噪功能，可營造出更強烈的臨場感及更豐富的聲音體驗。

這些功能的顯著提升讓 VIVE Pro 頭盔，能夠在提升工作效率的同時也確保了用戶長期使用的舒適感，並在教育、運動、娛樂和工作場景中為學校、培訓機構、個人專業使用者、娛樂場所等客戶，提供具備最優質體驗的解決方案。另外，VIVE Pro 配有的高性能前置攝影鏡頭，為開發者提供更多發揮創意的空間，打造更加豐富的 VR/AR 內容。