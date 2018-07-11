〈宏達電布局區塊鏈〉跨領域結盟 拚加快區塊鏈發展

宏達電 (2498-TW) 今 (11) 日宣布與謎戀貓 (Cryptokitties) 的手機遊戲商 Animoca，及發展數位資產所有權加密計畫的 Bitmark 成為合作夥伴關係，加速在區塊鏈領域的進展；區塊鏈長陳信生指出，看到未來的機會所以投入區塊鏈新藍海領域，未來將跟很多領域開發者合作。

比特幣與乙太幣崛起，使數位稀有性與非同質化代幣 (NFTs) 等概念登上科技主舞台，宏達電宣布與全球第一款，同時也是最熱門的區塊鏈 NFT 遊戲「謎戀貓」合作，將在限定的 HTC 行動裝置上獨家發行，以今年最新旗艦機 HTC U12 + 首發 (限定可適用的地區)；宏達電指出，與謎戀貓獨家合作將打造非同質化收藏品，構築加密遊戲應用商店的第一步。

全球自去年掀起一波虛擬貨幣挖礦熱潮，陳信生表示，其實虛擬貨幣存在已約有 10 年，只是去年才開始逐漸展露頭角，區塊鏈是一個很新的部門，目前正在募集成員，現階段約有 15-20 人，除了建構團隊人力之外，也在尋找各領域的合作夥伴。

陳信生表示，因為看見數位具有的獨特性及稀有性的潛在價值，希望透過 Exodus 成為一個大眾區塊鏈資產市場，所以將邀請所有的開發者一起來，藉由 Exodus 發布具有可收藏性及非同質化代幣概念的區塊鏈遊戲；他強調，相信在環境劇下變將帶來典範轉移，最終將回歸至所有權與內容的價值。