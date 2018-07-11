〈宏達電布局區塊鏈〉首款區塊鏈手機Exodus開放登記 Q3問世

宏達電 (2498-TW) 看準區塊鏈發展潛力，積極研發區塊鏈手機做為生態系布局的開端，繼先前發表 Project Exodus 後，今 (11) 日宣布首款區塊鏈手機 Exodus 開放登記，將在第 3 季開始推出搶先體驗，HTC 區塊鏈長陳信生強調，目標是透過創建世界上第一款專用於去中心化應用和安全性的手機來擴展區塊鏈生態系。

陳信生表示，新網路世代對自己的數位資訊更加重視，現在正是推動大眾開始追求擁有自身數位身分識別的最佳時機，Exodus 計畫是從最私人的裝置手機著手，從一切線上資料的源頭作為計畫起點。

他指出，舊時代的版權和隱私法規已逐漸無法保護現代的文本和語意，加入 Exodus 使用者的行列，可重新獲得個人身分識別和數位資訊中存在價值的控制權。

陳信生認為，手機搭載區塊鏈功能，就可進行挖礦及虛擬貨幣交易，在行動支付的基礎下提高安全性，HTC 目前在區塊鏈布局上會先做好區塊鏈手機，讓更多人可以享用去中心化的交易平台。

他說，在區塊鏈手機的規劃上約以 2 年時間分為短中長期三個階段，短期階段約 6-9 個月、中期為 12-15 個月、長期則是 24 個月，從以虛擬貨幣為基礎的「電子錢包」概念出發，在 Exodus 中就包括冷儲存 (Cold Storage) 電子錢包；陳信生強調，電子錢包普及度對區塊鏈的發展將具正面加分效益。