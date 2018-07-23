

◆盤勢分析

1. 川普準備對 5000 億美元中國商品全部提高關稅並連續第二天抨擊聯準會。微軟公布獲利優於預期，股價上漲。目前為止，約 16.4% 的 S&P 500 企業已公布財報，其中 83% 高於分析師預期。上週五美股下跌，跌幅介於 0.03 至 0.49％，美股四大指數短線整理。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

(2) 均線：支撐為半年線附近，壓力為 11,100 點附近。

(3) 技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值進入超買區，短線偏多但提防拉回。

3. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在半年線之上並續創反彈高，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，選股方向可留意選股方向可留意半導體、蘋概、LED/PA、工業 4.0、內需、金融、生技、車用等。

4.1704 榮化昨（22）日宣布，董事會通過與全球第三大私募基金 KKR 簽署股份轉換協議，KKR 將以現金 478 億元（約 15.6 億美元）、溢價約 17.28%，收購榮化所有在外流通股份，預計今年第 4 季完成，屆時榮化將私有化下市。

5.2330 台積電明年上半年將獨步同業，成為全世界第一家採用最先進的極紫外光（EUV）微影設備完成量產的晶圓代工廠，助攻台積電橫掃全球多數第五代行動通訊（5G）及人工智慧（AI）關鍵晶片訂單，穩坐全球晶圓代工龍頭寶座。台積電上週五站回半年線轉強。

6. 蘋果新 iPhone 預計 9 月中正式發表，本月起開始對觸控模組拉貨，國內兩大觸控廠 TPK-KY（3673）、GIS-KY（6456）喜迎旺季，開始進入忙碌期。兩家公司高層都同聲看好「大客戶」拉貨力道，預期下半年業績將明顯轉強，產能利用率朝滿載邁進。蘋果供應鏈下半年將為台股投資重心。

7. 秋冬裝出貨旺季到，紡織業成衣代工族群第二季末營運已開始增溫，第三季更可望衝今年高峰；儒鴻（1476）、聚陽（1477）、宏遠（1460）、東隆興（4401），以及廣越（4438）等供應鏈廠，第三季在出貨產品平均單價高、毛利提升下，預期會是今年獲利最高的一季。紡織股近期走勢有機會逐步向上。

8. 台塑集團旗下南亞科（2408）及福懋興業（1434）20 日共同宣布，南亞科將以每股 36.3 元、總金額約 30.50 億元，取得福懋興業手中的 84,022 張福懋科（8131）股票，完成交割後南亞科將持有福懋科 19％股權。南亞科表示，此一交易可加強南亞科與福懋科的合作關係，提升整體營運績效。

