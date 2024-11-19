華為Mate70展示機到店 線上預約人數接近165萬

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-19 08:30

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華為 Mate 70 系列又一次未發布先預售，官網數據顯示，Mate70 線上預約人數已經接近 165 萬，Mate70 系列目前共有 3 個版本，包括標準版、Pro 版和 Pro + 版，將會在 11 月 26 日正式發售。

據《科創板日報》周一（18 日）報導，多家線下門市已經開啟意向登記的方式，進行現貨預訂，預訂用戶仍需要在預約門市限時內現場取貨，並且只能選一家門市預訂。

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上述人士透露，Mate70 起售價預估和 Mate60 系列差不多。「如果不預訂的話，可能會和 Mate60 一樣，需要加價或者排隊很長一段時間。」

有西安的消費者表示，11 月 12 日就有銷售人元聯繫他，並表示 Mate70 系列先鋒計畫已經開啟了。這名消費者預付了 8,000 元訂金，預訂了 Mate70 Pro 512GB 版本。「正式售價他們沒有透露，但銷售心裡肯定有數，正式售價應該相差不多。」

在一家華為智慧生活館中，銷售人員說，此次與 Mate70 系列手機一起發售的還有新一代折疊螢幕手機 Mate X6。該銷售人員稱，11 月 6 日就開始定向邀約會員等級 V3 以上的消費者預訂，目前 Mate70 系列和 Mate X6 展示機已經到店了。

「我們是官方直營店，因此沒有溢價，但是現貨數量有限。後期還會發布 Mate70 RS 非凡大師款，這個貨的數量更少。」