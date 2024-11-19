海外投資零障礙！複委託買海外股輕鬆搞定。

鉅亨網新聞中心 2024-11-19 09:20

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台灣複委託市場交易熱度不減，今年前九個月累計交易量近 5.7 兆元，超過去年全年交易量的 4.48 兆元，創下歷史新高紀錄，反映出台灣投資人對全球資產配置需求持續攀升。

複委託交易流程簡便 降低跨國投資門檻

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最新數據顯示，截至今年 9 月為止，台灣券商的複委託交易量已超過 5.69 兆元，較去年全年成長 27%。其中，非專業投資人交易量更是超越 1.5 兆元，高於 2023 年全年的 1.1 兆元，以及 2022 年全年的近 9,000 億元，顯見國人對於海外投資需求殷切。而交易量最高的前兩大券商為國泰證券及永豐金證券，今年前九個月累計交易量均已超過兆元。

複委託交易的優點在於簡化海外投資流程，讓台灣投資者得以便利地參與全球市場。透過複委託，國人可輕鬆投資全球多元化的股票、債券和商品，例如科技巨頭蘋果、特斯拉和亞馬遜，以及追蹤那斯達克指數的 QQQ 和標普 500 指數的 SPY 與 VOO 等 ETF。

相較於直接開設海外帳戶，複委託交易程序更加簡便，無須自行處理跨國稅務及法律問題，且可透過本地券商熟悉的操作平台進行交易，進一步降低跨國投資的門檻。這種便利性和靈活性特別吸引散戶投資人，滿足不同風險承受度及獲利目標的需求，亦可讓更多人參與全球資本市場，追求穩健的長期增值。

複委託開戶流程十分簡便，首先是選擇提供複委託服務的券商並線上開戶，提供身分證明文件；其次是將台灣本地銀行帳戶綁定至複委託帳戶，方便交易結算；再者是設定交易幣別 (如美元) 並確認手續費標準；最後完成開戶契約簽署，即可開始進行國際股票交易。

隨著開戶門檻降低及跨國投資需求提升，越來越多投資人選擇透過複委託進行全球資產配置，此趨勢將持續擴展，助力台灣投資人輕鬆實現國際化投資。

「台美股交易豪禮送」活動盛大展開

參與者於活動網頁完成登錄後，即可累計交易金額，並根據累計交易金額獲得抽獎機會。活動共提供三重抽獎機會，包括：

登錄抽獎：自登錄當月起，累計交易達 1 萬元，即可獲得一次抽獎機會，獎品為 150 個 Marshall Emberton II 藍牙喇叭。

月月抽：活動期間內，台股和複委託的每月累計交易金額每達 2,000 萬元，客戶即可獲得一次抽獎機會，次數無上限。獎品包括 AirPods Pro 2、遠東 SOGO 百貨電子禮券和 XQ 輕量版軟體權限。