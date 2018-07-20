【豐銀投顧】不是不報 時候未到 一旦來到 跌停報到！

◆盤勢分析

美股昨天無風也無雨，指數正常表現，反彈竭盡就回檔，科技類權值股缺乏對後市的展望，漲升力道大減，美股除了費半指數頗有疑慮之外，其它指數大致上都維持在多頭格局中，費半指數在台積電 ADR 大漲的領軍之下，似乎並沒有看到太強的族群連動性，費半連峰連綿不絕，峰迴路轉，後續其實反應出的是半導體景氣的下滑，台積電的法說就如同先前外資所示警的一樣，下修全年營收成長以及調降資本支出，這種預防針效果其實還蠻強勁，台積電股價雖然是漲，但其實反應出半導體的成長率是下滑的事實。

股價領先基本面反應未來，在行情 = 資金 + 心理的公式中，現在看起來是資金面稍嫌不足，心理面大家都是一面倒的認為是利空出盡，真的是這樣嗎？別忘記，新台幣匯率請加 @ozo5468n 仍然是走貶值發展，即便外資買超台積電，預估部位也不會像之前一樣大，尤其是台積電是高位的破線翻是沒有長期投資價值的，因此，了不起就是小打小鬧的行情，台積電並不會因為是下修全年的營收反而還有波段行情的，從台積電反而可以知道今年電子業可能真的會出現旺季不旺的狀況，從資本支出的調降也大概可以有所預期，另外，再對照費半指數到目前為止都還是處於盤頭格局，應該就八九不離十。

同時，先前一個季度最強勢的被動元件在近二週變成過街老鼠，就在國巨的大股東賣出持股後，先前勇猛創高的氣勢全都不復見，矽晶圓也是同樣情況，雖說漲多就是最大的利空，但股價會跌背後一定有原因，只是現在還沒有發佈罷了，但可以預期的大致上應該跟產業的供給、需求面的急劇轉變有關，先前筆者曾經有提過，用常理判斷，怎麼可能會有產業可以容忍缺料持續缺 2 年以上？最終不是供給增加就是需求減少，因此當價格超越價值時，就只是一場賭局，賭誰是最後一隻老鼠，希望不會是長期追蹤文章的讀者！(豐銀投顧證期雙照分析師翁偉捷提供)

