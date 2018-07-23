【大慶證券】投顧盤前－台積電領軍 蘋果多頭大軍對抗貿易戰利空



◆盤勢分析

美股四大指數小跌作收，開盤時美股一度重挫，最主要是因為近期貿易戰衝突再度擴大，川普揚言要對每一件中國大陸進口商品課徵關稅，金額高達 5000 億美元，造成市場恐慌，不過，隨後在企業財報亮眼的帶動下，美股開低走高僅收小黑，包括：微軟、Honeywell… 等財報亮眼股的上揚，成為穩住美股的重要功臣，近期美股陸續公布財報，目前 S&P 500 企業已經有 16% 公布獲利，其中 83% 表現優於市場預期，成為近期多方上攻最主要的利多。上週美股一整周以小漲作收，不過本周要留意幾個重點，包括：中美貿易戰第二階段可能公布清單、歐盟主席容克 7/25 將訪美，爭取汽車關稅的豁免，以川普近期的態度及表現看來，衝突擴大的機率相當高，因此本周最大的潛在利空就是貿易戰。

上週五台股大盤指數表現亮眼，在台積電法說利空出盡的帶動下，大盤大漲近百點，漲幅 0.89% 收在 10932 點，成交量放大到 1600 億元以上，價漲量增站上所有均線之上，打出短底，短多趨勢不變，頸線 10900 是目前台股短多的重要支撐。不過，台積電上周五漲了 5.79%，光台積電一檔股票，就拉抬了台股近百點，因此，扣除台積電的大漲，上週五台股其他股票其實表現並不亮眼。

盤面表現來看，族群強弱表現分歧，台積電以及大立光的大漲，宣示蘋概股及光學鏡頭是目前的主旋律，而國巨及華新科的疲軟，也宣告上半年最強勢的被動元件，成為近期的弱勢指標，操作上建議聚焦在蘋果、光學鏡頭、5G 等的剛轉期的族群，避開被動元件、生技、工具機上游、3D 感測… 等短線弱勢的族群。本周行情在台積電及大立光強勢下，預期頸線 10900 有機會撐住，但櫃買指數不排除會回測年線，因此有可能成為大型股與中小型股表現不同調的情況，族群性表現相當重要，操作上建議保守，資金水位控制在 5 成以下。

