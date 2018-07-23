中國鐵塔週三招股 港7年最大IPO 集資686億

由中國 3 大電訊商合資持股的中國鐵塔公司 (0788-HK) 將於今 (23) 日開始推介，本週三 (25 日) 展開公開招股，最快於 8 月 1 日定價。

這次上市傳已引入 10 名基礎投資者參與，估計中國鐵塔上市將募集 88 億美元 (約港幣 686.4 億元) 資金，是香港史上第七大集額，也是自 2011 年嘉能可後最大規模集資的新股。

中國鐵塔是 2014 年由中移動 (0941-HK)、中聯通(0762-HK) 及中電信 (0728-HK) 出資及各自分拆鐵塔、機房等通信基礎設施資產重組而成，其後再引入國資委旗下的中國國新，令 4 間公司分別持有 38%、28.1%、27.9% 及 6% 股權。

中國鐵塔剛成立時已明確定出「三步走」戰略，早前踏出「第三步」、遞交上市申請的鐵塔公司，最初計畫在 7 月 12 日招股，最快在 26 日上市，其後延遲至 20 日招股，不過時間表再有改動，料本周三 (25 日) 才展開公開招股，今日收集投資者初步意向。

除了將上市時間押後，集資金額亦縮減，有外媒報導，中國鐵塔將籌 88 億美元，為市場預期的下限，亦較市場早前估計的最多集資 100 億美元 (約港幣 780 億元) 減少約 2 成，但集團仍有望成為自 2014 年以來全球集資額最多的 IPO。

知情人士透露，有 10 名基礎投資者參與中國鐵塔 IPO，合共認購約 14 億美元 (約港幣 109.2 億元) 的股份，當中包括高瓴資本及阿里巴巴旗下淘寶中國，兩者分別同意認購 4 億美元 (約港幣 31.2 億元) 及 1 億美元 (約港幣 7.8 億元) 的股份，其他基礎投資者還有中國石油天然氣集團旗下關聯公司、上汽集團及工商銀行(1398-HK)。

雖然鐵塔公司挾國有無線基礎設施運營商之名，但分析員認為難以掀起熱潮。香港《明報》引述耀才研究部總監植耀輝表示，就算不計現時市况，屆時招股反應未必會熱烈。一方面香港投資者未必理解其電訊基建業務，二來公司的收入增長能力十分受限。

他解釋，雖然中國推動 5G 網絡，相關發射塔等設備都需要更新，但除了成本增加，其很難向 3 間電訊商加價，就算以後發展 6G、7G 也一樣，國策都要求 3 間電訊商減上網費和手機費，所以減價是趨勢。

植耀輝認為，如果作為公用股去看待，雖說中國鐵塔壟斷中國市場，國企身分亦有保障，但受制於國策轉向，能否維持穩定派息率成疑，與其為收息，不如買香港公用股。不過，鐵塔始終挾國企及 3 大電訊商加持的光環，料仍會吸引一部分投資者。