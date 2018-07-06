中國鐵塔或壓小米 問鼎集資王 高盛喊市值上看近4000億

中國 3 大電訊商中移動 (00941-HK)、中聯通 (0762-HK) 及中電信 (0728-HK) 共同持有的中國鐵塔，其保薦人之一的高盛對公司估值給予高度評價，估計上市市值介乎 410 億至 510 億美元 (約港幣 3198 億至 3978 億元)。

高盛發表中國鐵塔上市前研究報告指，估值是根據中國鐵塔 2019 年 7.4 倍至 9 倍的預測 EV/EBITDA。

高盛同時預計，中國鐵塔 2018 至 2022 年 EBITDA 複合年增長率為 10.5%。

報告同時指出，中國鐵塔租賃比率會因為 5G 大型基地站落成，由去年的 1.44 倍增加到 2022 年的 1.75 倍，而該公司佔大陸市場的收入份額高達 97%，加上有政府及資金支持，料其收入規模將得以持續。

中國鐵塔的另一保薦人中金公司日前預測，該公司的估值介乎人民幣 2180 億至 2790 億元 (約港幣 2570 億至 3289 億元)，相當於 2018 年 EV/EBITDA 預測的 9 至 10.5 倍，預期鐵塔 2018 年收入增長 1% 至人民幣 693 億元，獲利減少 6.7% 至人民幣 18 億元。

中國鐵塔傳已通過港交所上市聆訊，集資規模介乎 80 億至 100 億美元 (約 624 億至 780 億港元)，有機會超越小米 (1810-HK)，有望問鼎今年新股集資王。

該公司目標估值達 400 億美元 (約港幣 3120 億元)，預期最快下週開始預路演，7 月底掛牌上市。