IPO過會率低至55%，已有多家企業倒在「大客戶依賴」

截至2018年7月19日，中國證監會受理首發及發行存托憑證企業313家，其中已過會28家，未過會285家。其招股書顯示，凱金能源最近2015年和2016年對寧德時代的銷售占比均超過了56%，為其第一大客戶。與凱金能源相似的是，申昊科技最關鍵的問題也在於對大客戶的依賴。

截至2018年7月19日，中國證監會受理首發及發行存托憑證企業313家，其中已過會28家，未過會285家。未過會企業中正常待審企業279家，中止審查企業6家。

312家證監會受理的首發企業中，正常審核企業306家，其中主板142家、中小板54家、創業板110家。另有6家企業中止審查。

7月10日，證監會核準了捷佳偉創的首發申請。而在下周二（7月24日）又將有5家首發企業面臨大考，分別是：

深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司（首發）

無錫蠡湖增壓技術股份有限公司（首發）

安徽金春無紡布股份有限公司（首發）

杭州迪普科技股份有限公司（首發）

寧波興瑞電子科技股份有限公司（首發）

IPO正常審核企業最新排隊情況見文後。

本周IPO審核：5過3

本周仍然是5家企業首發上會。從審核結果來看，北京宇信科技集團、浙江昂利康只要和上海華培動力科技均獲通過，凱金能源和申昊科技則遺憾被否，被否的兩家企業均為新三板企業。

據小景統計，今年以來，證監會共審核119家首發企業，其中65家獲通過，28家未通過審核，目前整體過會率54.62%。

發審委重點關註大客戶依賴問題

隨著凱金能源和申昊科技相繼被否，7月份以來，新三板5家上會企業僅通過1家，單月過會率僅為20%。

而從發審委給出的原因來看，兩家企業也有相似之處。

凱金能源：依賴寧德時代

凱金能源於2016年4月掛牌了新三板，是一家以研發、生產和銷售鋰電子電池負極材料的高新技術企業。其主要客戶為寧德時代、中航鋰電等大型鋰電池制造企業。不過凱金能源早在2017年8月份從新三板摘牌。

其2016年扣非凈利潤僅為3689.83萬元，最新一期（2017年1-9月）的扣非凈利潤為3173.39萬元。

光從近兩期的凈利潤來看，業績並不過硬。但其IPO折戟最關鍵的原因還是「大客戶依賴」。

其招股書顯示，凱金能源最近2015年和2016年對寧德時代的銷售占比均超過了56%，為其第一大客戶。

發審會第一個問題便是「和寧德時代互相依賴的依據是否充分、合理，交易是否具有可持續性」。

申昊科技：是否對國網浙江存在重大依賴

申昊科技主營業務為輸變電監測設備、配電及自動化控制設備的研發、生產及銷售。

自2015年8月份掛牌新三板後，也是僅停留一年多久終止掛牌。

擬沖擊主板的申昊科技，從業績方面來看並不具備沖擊IPO的優勢。2015年至2017年，其扣非凈利潤合計剛突破1億元。而2017年扣非後凈利潤為6190.34萬元，盡管近三年來，業績一直遞增，但距離8000萬元的隱形門檻還有一定的差距。

與凱金能源相似的是，申昊科技最關鍵的問題也在於對大客戶的依賴。

招股書顯示，2015-2017年，申昊科技對前五大客戶合計銷售額占當年銷售額的比例均超過了90%，客戶集中度頗高。

在主要客戶中，國網浙江在2015年和2016年均為其第一大客戶，而去年才將至第三。

對此，發審會提出了「對國網浙江是否存在重大依賴」的質疑。

新三板企業IPO過會率降至48%

312家首發企業中，新三板企業80家，占比25.64%。其中正常審核企業77家，分別為主板 31家、中小板9家、創業板37家（已剔除億童文教），另有阿波羅機械、浙江才府玻璃、天津銳津昌3家企業中止審查。

從排名變化來看，除了移遠通信排名上升34位以外，其他企業排名無明顯變化。而本周剛終止上市輔導的恒信璽利再一次啟動上市輔導，望變電氣也公告稱正在接受申港證券的輔導。

新三板正常審核企業最新排名：

然而本周最牽動市場的消息無疑是億童文教宣布終止IPO。

在IPO排隊已經一年多的億童文教，最近3年歸母凈利潤合計超過3億元，上周在創業板排名第35位，已更新預先披露。

市場人士分析認為，億童文教終止IPO，可能與三類股東有關系。截至去年底，其股東人數高達664戶。

今年以來，目前已有29家新三板企業轉板上會，其中14家新三板企業首發過會，15家首發未通過，整體過會率低至48.28%。

來源：全景財經

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)