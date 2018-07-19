中國鐵塔傳押後招股 集資額擬降至686億

由大陸 3 大電訊商合資持股的中國鐵塔，一直被傳集資達 100 億美元 (約港幣 780 億元)，有望成為近 4 年來全球集資額最大的新股，據外電最新消息指，中國鐵塔集資額已初步敲定為 88 億美元 (約港幣 686 億元)。

據路透社旗下的 IFR 報導，中國鐵塔正尋求在港上市，集資最多 88 億美元 (約港幣 686 億元)，金額雖較早前所傳的 100 億美元收窄，但仍料會成為 2014 年以來全球集資額最大的新股。

日前有報導指，中國鐵塔原計劃昨 (18) 日舉行路演，最快在本週五 (20 日) 招股，冀 8 月 2 日上市，集資額介乎 80 億至 100 億美元(約港幣 624 億至 780 億元)，估值或達到 350 億美元(約港幣 2730 億元)，集團計劃出售佔已擴大股本約 25% 股份。據了解，公司最快將於下週啟動招股。

早前，中金及高盛均有為中國鐵塔 IPO 發表報告。中金預計中國鐵塔估值介乎人民幣 2180 億至 2790 億元 (約港幣 2585 億至 3309 億元)，預測其 2018 年的企業價格倍數(EV/EBITDA) 為 9 至 10 倍。

高盛認為中國鐵塔的估值介乎 410 億至 510 億美元 (約港幣 3198 億至 3978 億元)，預測其 2019 年企業價格倍數為 7.4 至 9 倍。