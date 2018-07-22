利嘉閣：市場氣氛持續觀望 二手交投低位徘徊

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，市場仍觀望中美貿易戰事態發展，投資買賣氣氛一般，而一手市場欠缺焦點，部分購買力回流二手，周末十大屋苑交投低位反彈。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在剛過去的周末日(7月21日至7月22日)十大指標屋苑錄得7宗二手買賣個案，較上周末(7月14日至7月15日)的4宗，按周大增75%，創近3周成交最多，但已連續5周未能重返雙位數。

廖偉強指出，中美貿易摩擦持續，買家入市態度審慎觀望，而二手市場業主叫價依然企硬，雙方陷入拉鋸局面，買賣步伐較為緩慢。儘管本周末十大屋苑成交量有所回升，但數字仍在低位反覆徘徊。廖氏預期，未來一段日子二手交投仍會較為受壓，直至有大型新盤推出市場，方能刺激買家入市情緒，改善現時低迷氣氛。

於剛過去的周末十大指標屋苑買賣當中，按地區劃分，新界區成交佔5宗，而港島區及九龍區分別暫錄得1宗買賣成交。若以屋苑劃分，以嘉湖山莊表現最突出，周末共錄3宗成交；其次為沙田第一城，錄得2宗買賣；而康怡花園及美孚新村各錄得1宗買賣個案。其餘屋苑包括太古城、杏花村、黃埔花園、麗港城、新都城及映灣園則要「捧蛋」。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)