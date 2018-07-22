美聯：貿易戰發酵 市場續觀望

據美聯物業分行統計，剛過去的週末(7月21日至22日)10大藍籌屋苑合共錄得約6宗買賣成交，與上週末錄得約6宗持平，並連續三週個位數徘徊，當中5個屋苑未錄成交。至於按15大屋苑計算，則錄得約8宗買賣成交，較上週末無升跌。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，中美貿易戰持續發酵，外圍經濟環境反覆，雖未有直接衝擊本港樓市，惟不穩定因素增加，觀望情緒見加劇。事實上，自從政府公布新房策後，市場憧憬「五二折」新居屋登場，入市心態有一定影響。加上不少二手業主減價幅度與買家預期有差距，發展商積極推盤步伐未變，導致二手交投續受壓。他認為，除非業主願意大幅調升減價幅度，否則短期二手難有較大突破。

按美聯物業10大屋苑中各區指標屋苑剛過去週末成交量分佈統計，港島區3個指標屋苑，包括太古城、康怡花園及海怡半島，僅海怡半島錄約1宗成交。九龍區4個指標屋苑包括麗港城、黃埔花園、新都城及美孚新邨，合共錄得約1宗成交，較上週約4宗下跌75%。至於新界區，3個指標屋苑包括荃灣中心、沙田第一城及嘉湖山莊共錄得約4宗成交，較上週末2宗，上升1倍。

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