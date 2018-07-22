香港置業：股市波動資金避險 磚頭保值樓市看漲

香港置業行政總裁李志成(Richard Lee)表示，中美貿易戰升溫，股票市場波動劇烈，加上人民幣貶值，資金流向避險產品，當中磚頭保值備受追捧。本週末新盤展開新一輪銷售，新界及港島兩盤齊發，連同多個貨尾單位登場，持續吸納市場購買力。與此同時，踏入暑期租賃旺季，家長客紛紛出動積極物色租盤，帶旺二手屋苑睇樓活動氣氛。李志成認為，儘管人民幣貶值削弱部份內地客的購買力，但本港樓價升勢持續，長遠抵消貶值幅度，加上預期粵港澳大灣區將有利本港樓市發展，相信樓價仍有上升空間，因此不少投資者紛紛入市本港物業為資金避險，相信第3季樓市靠穩發展，預期豪宅市場將會看漲。

根據香港置業旗下分行截至今日下午3時統計，港、九及新界十大二手指標藍籌屋苑於本週末兩日共錄得約7宗成交，較上週同期錄約4宗成交，急彈75%。錄得成交的5個屋苑當中，以美孚新邨及維景灣畔各錄得2宗成交表現最好，其次淘大花園、沙田第一城及將軍澳中心各錄得約1宗成交，其餘5個指標屋苑暫未錄得成交。

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