中國證監會明確私募資管可投資非標 並規制流動性風險及關聯交易

繼銀保監會及央行之後，中國證監會周五稍晚就《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》及其配套細則公開對外征求意見指出，私募資產管理計劃可以投資銀行存款、同業存單等標準化債權類資產、期貨期權合約以及其以外的非標準化債權類資產、股權類資產、商品及金融衍生品類資產等。

辦法並規定，證券期貨經營機構不得在表內從事私募資產管理業務，不得以任何方式向投資者承諾本金不受損失或者承諾最低收益；資產管理計劃出現兌付困難時，不得以任何形式墊資兌付。此外辦法還包括明確基本原則、界定業務形式和資產類別、統計監管標準、借鑒公募經驗健全投資運作制度、強化內部合規風控等。

證監會網站刊登的新聞稿援引發言人並稱，《資管業務新規》多數為2016年以來證監會落實依法全面從嚴監管，針對證券期貨經營機構私募資管業務出台的政策，具有較高的政策延續性，且部分指標在對標《指導意見》後，較現行監管規定略有放寬。

值得註意的是，此次私募資產管理辦法對流動性風險和關聯交易進行了重點規制，一是強調期限匹配，並明確具體要求。二是考慮私募特征，限制產品開放頻率，規範高頻開放產品投資運作。三是要求集合資管計劃開放退出期內，保持10%的高流動性資產。

對於投資非標債權類資產的限額管理要求，參照商業銀行理財業務規則，規定同一經營機構私募資產管理業務投資非標債權的金額不得超過全部資管計劃凈資產的35%。

關聯交易規制方面，規定除投資於關聯方發行或承銷的證券外，禁止利用集合計劃為關聯方提供融資，禁止利用分級產品為劣後級委托人及其關聯方提供融資，關聯方參與資管計劃的，證券期貨經營機構應當履行披露和報告義務，並監控資管計劃賬戶。

此外，還統一要求證券期貨經營機構集合資管計劃投資，應當采用資產組合的方式，並設定了「雙20%」的比例限制。

數據顯示，截至2018年6月，證券期貨經營機構私募資產管理業務規模合計25.91萬億元，其中證券公司及其子公司約14.92萬億元，基金公司及其子公司約10.83萬億元，期貨公司及其子公司約1,600億元。

發言人稱，在資管業務新規在起草過程中，始終堅持四項基本原則：

一是統一監管規則，促進公平競爭。一方面，統一證券公司、基金管理公司、期貨公司及其子公司等各類證券期貨經營機構私募資管業務監管規則，消除監管套利。另一方面，對標《指導意見》，並與其他金融監管機構有關資管業務監管規則保持銜接一致。

二是立足有效整合，堅持問題導向。原則上不對現有監管體制和規則作大的改動，總結近年來私募資管業務突出問題和監管經驗，重點在加強風險防控、規制關聯交易、防範利益輸送、壓實經營機構主體責任等方面，完善制度體系。

三是細化指標流程，提高可操作性。按照《指導意見》的要求，《資管業務新規》進一步明確了資管產品的投資者適當性管理、非標債權類資產投資的限額管理、流動性指標管理、信息披露等具體指標和監管要求，簡便可行。

四是增加規則彈性，確保平穩過渡。立足當前市場運行特點和存量資管業務情況，設置了與《指導意見》相同的過渡期，並且作了「新老劃斷」的柔性安排。過渡期內，各機構在有序壓縮存量尚不符合《資管業務新規》規定的產品整體規模的前提下，允許存量尚不符合《資管業務新規》規定的產品滾動續作，且不統一限定整改進度，允許機構結合自身情況有序規範，逐步消化，實現新舊規則的平穩、有序銜接。過渡期結束後，對於確因特殊原因難以規範的存量非標準化債權類資產，以及未到期的存量非標準化股權類資產，經證監會同意，采取適當安排妥善處理。

此次資管業務新規起草，采取「1+1」（即規章+規範性文件）的框架。《管理辦法》共十章84條，重點規定比較成熟的基本原則、主要制度和總體要求；《運作規定》共46條，主要規定各項量化指標、操作規範和具體要求。

辦法指出，過渡期內，各證券期貨經營機構在有序壓縮存量尚不符合《資管業務新規》規定的產品整體規模的前提下，允許存量尚不符合《資管業務新規》規定的產品滾動續作，且不統一限定整改進度，允許機構結合自身情況有序規範，逐步消化，實現新舊規則的平穩、有序銜接。過渡期結束後，對於確因特殊原因難以規範的存量非標準化債權類資產，以及未到期的存量非標準化股權類資產，經證監會同意，采取適當安排妥善處理。

中國大資管新規落地近四月後，久聞其聲的配套細則--銀行理財業務管理辦法征求意見稿周五終於問世，同步落地的還有資管新規操作細則。在當前經濟增長存內外多重隱憂及監管協同分歧顯性化背景下，金融監管配合貨幣與財政政策有效發力，把握好節奏與力度去杠桿可謂小心謹慎。

業內人士認為，無論從理財細則堅持資管新規四大原則，還是從資管新規細則看，都顯示金融去杠桿仍在途中；同時，政策消除了此前細則未定的業務不確定性，有松有嚴有助於緩解因運動式監管和對未到期存量資產提前贖回引發的存量債務風險，避免理財規模大幅萎縮並危及實體經濟融資。

路透上海7月21日

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