【港股解碼】“戒酒”改賣奶粉？曾為五糧液最大經銷商的銀基經歷了什麼？

昨日晚間，港股市場主營酒產品經銷業務的銀基集團（00886-HK）公告宣布擬收購一家主要從事向客戶引薦供應商及提供配方奶粉產品網上國際分銷渠道的公司卓帆國際51%權益，此舉意味著銀基這個“大酒商”竟是要進軍奶粉行業了！

銀基昨夜的公告顯示，公司間接全資附屬銀基保健品投資與賣方蘇依莎就收購卓帆國際51%權益訂立收購協議，收購事項的代價將以根據一般授權向賣方發行代價股份的方式支付。據悉，此次交易最高總代價為2.5億元人民幣，並將予發行最高代價股份總數為2億股股份，且有一年禁售期。

有趣的是，公告披露銀基此番購入51%權益的卓帆國際，其將主要從事向銀基引薦供應商及提供配方奶粉產品網上國際分銷渠道。

（來源：港交所）

這酒業生意做得好好的，怎麼就想起要賣奶粉了？對於這個問題銀基有話要說，其在公告中表示，集團有意在現有產品組合中新增一個新的產品類別，從而提高集團收益及毛利。而此次交易的賣方蘇依莎在通過互聯網於國際分銷高級配方奶粉行業擁有豐富渠道和經驗，銀基相信通過收購事項集團能利用相對少的開支迅速地打進國際優質配方奶粉市場。總之，以賣酒起家經營多年的銀基確是有意開始經營奶粉生意了。

高端白酒行業起家：五糧液最大經銷商

話說現在人們談起銀基，首先想到的大概還有一個相當醒目的標籤，即中國暢銷傳統高端白酒五糧液的最大經銷商。的確，五糧液在銀基的發展歷程中留下了深刻的烙印。自1997年成立以來，銀基就開始在國際市場經銷五糧液，2000年之後，銀基已經成為五糧液酒系列的最大經銷商；2006年銀基又將業務拓展至在中國市場經銷五糧液酒系列。

2006年銀基獲委任為添寶在中國完稅市場的獨家經銷商，次年又進一步獲委任為添寶在整個中國免稅市場的獨家經銷商（不包括北京和上海機場的特許權）。在這個階段，除五糧液酒系列之外在中國經銷添寶成為銀基進一步利用其當時在中國已有的經銷網絡的好機會，同時使其進一步將產品範圍擴充至國際酒類品牌，也是其減少依賴五糧液為單一最大供應商的一個策略性舉動。

除高檔酒外，銀基自1998年以來也在若干亞洲的免稅市場以非獨家形式經銷多個中國香煙品牌，2004年以來銀基獲委任為紅塔集團君皇紅塔山系列在國際市場的獨家經銷商。因此，至2009年4月登陸港股主板上市時，銀基經銷業務三大品類有中國高端白酒五糧液系列、添寶品牌多種蘇格蘭威士忌以及君皇紅塔山系列香煙。

業績反复波動，重回盈利低谷

不過，由於過度依賴五糧液這個最大供應商，銀基的業績表現時有因五糧液產品付運問題出現波動。 2012年國內經濟增長明顯放緩，對白酒分銷行業亦產生影響，當年四季度傳統高端白酒銷售旺季未能如期到來，經銷商均面臨銷售壓力，出現部分經銷商降價去庫存的現象。由於高端白酒市場價格快速變化，國內經銷商備貨及採購趨於謹慎。 2013年初國家政策層面相繼出台禁酒相關文件，直接對高端白酒銷售行業帶來極大衝擊和影響，基於此，2013財年銀基於上市後首度交出虧損成績單，此後公司連續虧損三年，表現落寞：

也是在2013年，銀基開始與五糧液“老對手”茅台合作，其附屬獲得貴州茅台酒於波蘭、匈牙利、捷克、斯洛伐克及保加利亞的經銷權。除五糧液系列及茅台以外，銀基經銷的酒類產品亦擴展至國窖1573系列43度酒、汾酒55度系列、紅汾世家系列、鴨溪典藏系列、老酒系列、葡萄酒及洋酒系列。 2016財年銀基終於實現業績扭虧，年度收益更錄得超2倍的巨額增長，似走出了銷售低迷的艱難局面。

然而這業績復甦的堅挺表現並不長久，2017財年銀基雖然維持收益增長態勢，但年度淨利潤大跌超95%僅錄得615萬元（港元，下同）。而上月末公佈的2018年3月底止年度業績顯示，2018財年銀基再度錄得業績由盈轉虧，雖然其收益大漲逾5成，但毛利率再次跌破兩位數僅有9.7% ，並錄得年度淨虧損達1.36億元，重新退回盈利低谷境地。

究其原因，主要是中國市場部分白酒產品未能在春節旺季銷售前全部到貨，影響銀基全年最旺季節的銷售；以及年內集團新增較多非酒類產品（糖及香煙產品） ，而這類產品的毛利較酒類產品要低，收入結構的調整影響了銀基整體盈利水平。 2018財年銀基來自經銷酒類產品的收益佔總收入比重由上年的99.5%銳減至63.9%，而糖、香煙及其他產品收入佔比則由上年僅有0.5%劇增至36.1 %，集團收入組合調整幅度相當大。

進軍奶粉市場？影響未知

為了適應行業發展的變化及改善集團經營現狀，銀基開始就未來發展作出策略性的調整，包括積極發展及推動集團B2B平台業務，將產品端拓展至中低端酒類品牌以涵蓋更廣泛消費者的需求等等，同時有意進一步擴展其非酒類產品以豐富其產品線，以期發揮B2B平台的最大經濟效益尋求更廣闊的的發展空間及利潤。

而這也成為銀基此番將觸角伸向奶粉行業市場的基礎和前提。不過需得留意的是，銀基看上的卓帆國際是一家去年7月於香港註冊的公司，已發行股本僅1萬元；財務資料顯示其自成立之日起至今年3月31日期間錄得虧損2500元，於2018年3月31日資產淨值為7500元。即是說，這家目標公司過往業務經營的歷史幾為空白，銀基花費2.5億元人民幣拿下的這個標的對其進軍奶粉業務市場的助力究竟能有多大還是個未知數。

其實從銀基自身發展現狀來看，拓寬業務領域及產品線的策略無可厚非，但細究起此番收購對象並不明晰的業務表現，這波操作對集團未來走向的影響仍具不確定性。今早，銀基盤前停牌以待刊發收購事項進一步公告，其昨日收市報0.63元。此事究竟能給銀基帶來多大的水花？我們期待後續進展。

作者：彭小留

編輯：張駿芬，賀秋霞

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