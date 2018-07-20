微軟業績超預期 小米三星印度手機交付量創新高

▪ 小米和三星在印度手機交付量創新高

據 Techcrunch 報導，印度迅速成為智慧型手機大戰的重要戰場，最近幾個季度，三星和小米一直是最大的兩大贏家，兩家公司在爭奪榜首。根據 Canalys 的最新數據，這兩家公司 2018 年第第二季的智慧型手機出貨量為 990 萬部。

▪ 臉書：小扎再為管理問題道歉，稱無意支持右翼反猶言論

臉書 CEO 扎克伯格在本周三 (18 日) 接受媒體訪問時稱，臉書不會刪除否認二戰時納粹對猶太人大屠殺的言論，並稱這些言論發表者「犯了無意的錯誤」。面對輿論的廣泛譴責，扎克伯格不得不再次發言澄清，稱自己並無意支持右翼反猶言論。

▪ 谷歌：川普為其鳴不平!

當地時間周四一清早，美國總統川普在社交媒體上，替谷歌打抱不平。川普表示：「歐盟剛剛對我們的一家偉大公司谷歌罰款五十億美元，他們占了美國的便宜，但是不會太久。」

▪ 映客：悉數行使超額配股權

映客公告，招股章程所述超額配股權已於 7 月 19 日悉數行使，涉及合共 45,351,000 股超額配發股份，相當於任何超額配股權獲行使前全球發售初步可供認購的發售股份總數 15%，按每股股份 3.85 港元發行及配發超額配發股份。

▪ 比亞迪：中標 55 億元純電動客車項目

比亞迪 7 月 19 日公告，子公司近日收到分別來自廣東省機電設備招標公司及廣州市國科招標公司發來的《中標通知書》，確定比亞迪銷售為兩項純電動城市客車招標項目中標單位，中標金額分別為 37.08 億元及 18.14 億元。上述兩個招標項目涉及純電動城市客車 4810 台。

▪ 寧德時代：與廣汽集團共同投資設立合資公司

據 19 日公告，公司與廣汽集團擬於 2018 年 7 月 19 日在廣州簽署合約，雙方計劃在廣州共同出資設立時代廣汽動力電池有限公司和廣汽時代動力電池系統有限公司。

財報速遞

▪ 微軟：雲端運算業務大增，營收、凈利潤超預期

微軟於周四收盤後發布的第四財季財報，公司營收、凈利潤均超此前分析師預期。微軟第四財季凈收入年增率升 9.9%，至 88.7 億美元; 營業收入 300.85 億美元，年增率增長 17%；營運利潤為 103.79 億美元，年增率增長 35%。在目前對微軟進行研究的 34 位分析師當中，有 29 位給予相當於「買入」的評級，4 位給予「持有」評級，1 位給出「賣出」評級。

投研觀點

▪ 舜宇：摩通維持 「增持」評級，目標價 200 港元

舜宇遭沽空機構 GMT Research 發貼文狙擊，摩通指沽空機構之指控缺乏理據，並不了解舜宇的業務運作。該行解釋，舜宇生產的光學鏡頭主要供應內部模組及外部客戶，而鏡頭設計取決於手機型號而非模組生產者，因此舜宇大部份的模組鏡頭使用外來供應商 (如台灣大立光電)，而舜宇自行生產的鏡頭則很大部分銷售予韓國手機品牌商。目標價維持於 200 港元，為預測本益比 26 倍，評級維持「增持」，目前股價調整為增持機會。

▪ 騰訊：第二季不是「黑暗時刻」

國金證券預計騰訊 Q2 收入增長 39.5%，扣非 EPS 增長 23.4%。雖然手游收入將環比小幅下滑，但是仍在可控範圍內; 廣告收入增長將非常強勁。預期 2018 全年收入增長 41.7%，扣非 EPS 增長 32.8%。通過 DCF 得出目標價 520 港元，對應 35.1 倍 2019 年扣非 P/E，維持「買入」評級。

▪ 騰訊：麥格理予目標價 560 港元，音樂業務上巿釋放價值

麥格理為，騰訊音樂是全球串流音樂盈利最豐厚者，將騰訊音樂娛樂集團 (TME) 分拆上巿，將有助刺激騰訊的投資氣氛，並釋放其價值，麥格理予騰訊 12 個月目標價 560 港元，重申「優於大巿」的評級。麥格理估計，騰訊音樂 2018 年為集團貢獻約 5% 收入、4% 盈利。

▪ 阿里巴巴投資蘇寧體育，實現版權和流量互補

美商社創始人認為，蘇寧體育的賽事版權是國內最多的，但流量的獲取相對較弱，內容輸出的平台主要是 PP 體育，而優酷坐擁國內最大的影音流量之一，主要還是集中在綜藝娛樂這塊，體育則是優酷相對的短板。一個有內容有版權，一個有用戶有流量，雙方的合作可以實現價值最大化。上海萬擎商務 CEO 表示，體育產業變現是個漫長未知的過程，變現手段目前寥寥可數，整個投入回報還需要 3-5 年的磨合期。

▪ 阿里入股分眾，欲引領「廣告業的新零售」

滬上一家基金公司行業研究員認為，作為網路流量進入瓶頸期後稀缺的線下流量入口，本次交易充分反映了阿里對分眾的認可，中長期來看，阿里背後深厚的新零售數據沉澱及強大的大數據分析能力或將賦能於分眾，分眾將得以深度挖掘廣告受眾屬性、增加其廣告的到達率、實現精準營銷、最終通過獲得廣告主的認可反映在未來業績之中。

▪ 谷歌 VS 歐盟：「纏鬥」仍將繼續

中國政法大學知識產權研究中心李俊慧認為，安卓系統即使改為收費，也會在特定地區或市場，未必會在全球範圍。但是一旦安卓系統在歐盟地區收費，勢必會對該地區手機預裝系統產生影響。這會給其他獨立系統產生新的機會，但也會增加繼續搭載安卓系統手機的成本並影響最終定價。

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