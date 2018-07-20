復星醫藥傳將印度藥廠上市籌39億 AH股價雙雙下跌

復星醫藥 (2196-HK) 據報考慮將印度藥廠 Gland Pharma 上市，集資 5 億美元 (約港幣 39 億元)。復星醫藥 A、H 股今 (20) 日開盤後股價一路下跌，截至發稿，復星醫藥 A 股 (600196-CN) 跌 2.08%，報人民幣 39.11 元，H 股跌 1.793%，報港幣 38.35 元。

復星醫藥 H 股跌 1.79%。 (圖：新浪財經)

據外電引述知情人士透露，復星醫藥擬將 Gland Pharma 在印度上市，並正與顧問就上市計劃進行初步磋商。

復星醫藥 2017 年以 11 億美元 (約港幣 85.8 億元) 收購 Gland 約 74% 的股權。對於將 Gland 上市，復星醫藥發言人拒絕發表評論。

復星醫藥才剛以每股港幣 38.2 元配售 6800 萬股 H 股，相當於擴大後 H 股及全部已發行股本約 12.32% 及 2.65%，集資港幣 25.78 億元。

這次配售占現有全部已發行 H 股及全部已發行股本的約 14.05% 及 2.73%，並分別占經發行配售股份擴大後的全部已發行 H 股及全部已發行股本的約 12.32% 及 2.65%。

公告指出，配售所得款項淨額將約港幣 25.78 億元，擬用於償還計息債務、補充集團營運資金及為本地或海外的潛在合併及收購提供資金。