路透：英國稱華為技術和供應鏈問題給其通訊安全帶來新風險

英國周四公布的一份政府報告顯示，中國華為產品的技術和供應鏈問題使得英國通訊網絡安全性面臨新的風險。

英國情報機構--英國政府通訊總部(GCHQ)簽署的報告作出上述評估。這份評估將加劇圍繞華為科技的間諜活動之爭。在美國和澳洲，華為已經遭到越來越多的攻擊，因擔心其可能協助中國政府進行間諜活動。

該報告公布前，有消息人士對路透表示，英國安全部門高級官員稱，他們現在只能有限地保證華為英國業務沒有給國家安全帶來威脅，較其之前的立場有所降低。

「此次發現華為工程流程存在的缺陷，暴露出英國電信網絡存在的新風險，以及在風險消除和控制上面臨的長期挑戰，」英國官員在報告稱。

華為是全球最大的電信設備制造商。該公司表示，對這份由華為網絡安全評估中心(HCSEC)監督委員會撰寫的報告中所提出的問題表示歡迎，華為認為，報告顯示出英國當局的監管工作卓有成效。

「報告得出結論認為，HCSEC的工作具有較強而且有效的獨立性。監督委員會指出了我們的工程流程中有待改進的地方，」華為發言人說。

「我們非常感謝這些反饋，承諾要解決這些問題。網絡安全仍然是華為最優先考慮的事情，我們將繼續積極改進我們的工程流程和風險管理系統。」

華為表示，沒有任何檢查發現其設備中存在任何後門漏洞。該公司稱，其是一家民營企業，不在中國政府掌控之下，在海外不受中國安全法的約束。

**關鍵基礎設施**

華為在英國是寬帶設備和移動網絡的主要供應商，這意味著其產品可能被用在可能成為國外敵對方目標的關鍵基礎設施中。

倫敦方面表示，通過由英國政府和情報官員監督的一家特殊公司實驗室的工作人員審查所有的華為產品，來有效地解決安全問題。

這家名為HCSEC的實驗室，是華為在2010年設立的，以回應英國政府對於國家基礎設施可能面臨安全威脅的擔憂。英國安全官員、包括來自英國政府通訊總部(GCHQ)的官員坐鎮該實驗室的監督委員會，並每年報告一次其工作情況。

但該監督委員會在周四的報告中，首次降低了其稱由HCSEC給出的安全保證的級別。

英國官員表示，HCSEC提供了「獨一無二的世界級網絡安全專業技術保證」，但還稱，他們發現了限制安全研究人員檢查內部產品代碼能力的技術問題。

報告表示，對華為產品中使用的外部供應商提供的零部件的安全性也存在擔憂。

華為過去10年一直在不斷深化在英國的業務，目前為英國最大的電信服務供應商BT Group (BT.L)提供寬帶設備，並為無線巨擘沃達豐(Vodafone)(VOD.L)提供移動網絡設備。

華為也是德國電訊(Deutsche Telekom) (DTEGn.DE)和西班牙電信(Telefonica) (TEF.MC) 等其他歐洲電信運營商的主要供應商。

尚未聯系到BT及其運營子公司、以及沃達豐就周四的報導置評。

路透倫敦7月19日

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