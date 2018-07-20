不懼貿易戰 全球、中國投資客狂擲現金至美科技業

調研機構 Rhodium Group 數據指出，今年截至 5 月為止，中國創投公司投入美國科技業資金達近 24 億美元。此外，EPFR 數據顯示，全球今年湧入美科技股基金的金額已超過 200 億美元。

根據 EPFR 的數據，截至 7 月 18 日的一週，追蹤美國科技股的全球股票基金吸金 6.73 億美元，為連續第 12 週的資金淨流入，使 2018 年的資金流入總額達到 203 億美元。已超過 2017 年創下的歷史紀錄 183 億美元。



投資者對科技股基金需求強勁強烈，反映出科技業為近兩年筆現最好的產業，標普 500 資訊科技股指數今年已上揚 15.3%，同一時間，大盤標普 500 指數僅上漲 4.9%。

標普 500 資訊科技股指數近一年走勢日線圖

Invesco 的首席全球市場策略師 Kristina Hooper 表示，科技股之所以受到投資者歡迎，是因為該產業不受貿易戰劇烈影響，此外，在美股表現平淡的一年，科技股是少數強勁增長的產業。

另一方面，美中貿易戰加劇，美國總統川普計劃限制中國投資美科技業，並且限制部分美國製造科技產品輸出至中國，例如對國家安全至關重要的機器人、人工智慧、半導體與密碼學 (cryptography) 等。

此政策促使中國投資客抓住最後的機會，大幅投資現金至美科技業，但中資併購美企的金額在今年前 5 個月呈現下滑狀態，顯示出在美中貿易鬥爭下，中國投資美企的審查日趨嚴格。

Morrison & Foerster 的合夥人 Jackie Liu 指出，若川普擴大貿易保護主義的實施，中國資金可能轉向投入以色列。專注於跨國投資的律師事務所 ZAG-S&W 指出，2016 年中國對以色列的投資呈 3 倍增長至 160 億美元，資金主要流入科技產業。