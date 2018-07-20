十年來首次重大改動！美國國會將收緊國內外投資審查

美國國會將對國內外投資審查做出十年來最大改動。

據華爾街日報報導，參議院共和黨二號人物、德州議員 John Cornyn 表示，參眾兩院的磋商議員達成一致，就加強美國外國投資委員會（CFIUS）和美國出口控制系統的條款要求，確定了最終文本內容。

報導稱，上述收緊投資審查的措施將附在一項必然通過的國防支出議案中，最早本月可能成為立法。修改調控還強化了 CFIUS 的權力，以便該機構可以審查海外實體通過風投基金等方式持有占比為少數的投資，提高 CFIUS 審查敏感美國設施附近房地產交易的能力，並能夠審查一切企圖規避 CFIUS 管轄的交易結構。

事實上，今年 5 月，有關 CFIUS 擴權的法案，稱美國參眾兩院經過一年多的協商，預計很快通過限制對美投資的法案，它將授權美國政府採用單獨的流程審查國內和海外的交易，擴大 CFIUS 的職權範圍和資源。

目前 CFIUS 可以建議總統阻止外國實體收購美國公司多數股權，而按照新法案，CFIUS 對只涉及少數股權和合資公司的交易也可以做出類似的建議，包括被 CFIUS 認定為涉及「新興技術」的交易。

法案明確有豁免權的包括：北約成員國；美國的非北約盟國，比如以色列、日本；與美國有特殊安全關係的國家，比如新加坡；以及「被動投資」。所謂被動投資，即投資者沒有董事會或董事會觀察席席位、沒有非公開的科技資訊訪問權、除正常股東投票權外有對公司經營的發言權。