Netflix拖累FANG普跌 Cramer：快買進被錯殺的優質科技股

《CNBC》的 Jim Cramer 週一表示，Netflix (NFLX-US) 令人失望的財報，或許正為投資人提供買入其他優質科技股的機會。

Netflix 週一公布的訂閱戶人數，新增串流用戶 520 萬人，遠低於 Netflix 公司 4 月時估計的 620 萬人，是 Netflix 五季來首次未能在這方面達標，也造成股價盤後一度重挫 14%。



但是盤後受影響的不只 Netflix，FANG 另三檔股票都受衝擊，Facebook(FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)(Amazon) 與 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)，均有 1% 左右的跌幅。

Cramer 指出，觀察這些科技股下跌的理由，似乎都是受到 Netflix 的拖累。但如果認真思考，像 Facebook 和 Twitter 這樣的公司，和 Netflix 到底有什麼關聯？或許他們與 Netflix 的股票唯一的共同點，就是他們漲了很多。

Cramer 在 2013 年創造了 FANG 股票一詞，來代表這些表現最好的科技股。今年以來，科技股幾乎支撐了美股指數，股價增長約 15%。

Cramer 表示，在 Netflix 拖累整體 FANG 之後，現在是考慮和市場「對作」的時候。

他說：「在這個瘋狂的市場上，你需要願意違背常理，因為這是保持理性的唯一途徑。」

Cramer 強調，試著不要反應過度，不要盲目，藉著買進被「錯殺」的好股，能夠為自己增加更多的收益。