路透：傳安邦保險準備出售價值100億美元的海外資產

據三位知情人士透露，中國安邦保險集團正在尋求出售價值約100億美元的海外資產以支撐資產負債表，這是政府支持的救助計劃的一部分內容。

上述消息人士稱，出售可能在一個月之內開始。由於未獲準接受媒體采訪，他們不願具名。消息人士稱，安邦集團在2014年以19.5億美元收購的紐約華爾道夫酒店不在出售範圍之內。該酒店目前停業正在進行裝修。

此時中國政府對於具有海外資產的負債企業愈發關註。最近海航集團和大連萬達集團等大公司均已經出售海外不動產還債。

安邦一直是中國最熱衷於收購的公司之一，近年來簽下逾300億美元的交易。但今年2月，中國保監會稱，鑒於安邦集團存在違反法律法規的經營行為，可能嚴重危及公司償付能力，為保持其照常經營，保監會決定於2月23日起對其實施接管，期限一年。

前董事長吳小暉曾是集團海外交易熱潮主心骨，卻因集資詐騙、職務侵占罪於今年5月被判處有期徒刑18年。

銀行人士及分析師在那之後一直預期，在政府向投資者征詢重新私有化之前，安邦會進行資產剝離等重組活動。但在今日之前，出售交易的規模或時點並不明朗。

安邦告訴路透，目前正在評估其海外資產，不會對市場傳聞置評。

「評估是一個覆雜、全面的過程。我們目前沒有具體的資產優化計劃，也沒有確切的時間表，」安邦在電子郵件中稱，並稱「現金流充裕」。

消息人士稱，中國國際金融有限公司(CICC)(03908-HK)和瑞銀集團(UBSG.S)被委任為國內外投資出售交易的顧問。他們說，這兩家機構可能會接觸其他銀行以物色買家。

中金和瑞銀不予置評。

安邦的海外投資組合包括2016年斥資65億美元收購的策略酒店集團(Strategic Hotels & Resorts)物業，如華盛頓四季酒店和紐約的艾塞克斯豪斯JW萬豪酒店。

湯森路透的資料和媒體報導顯示，安邦還擁有莫斯科四季酒店、溫哥華Bentall Centre寫字樓和多倫多的70 York St大樓。

除物業之外，安邦的海外資產還包括比利時、荷蘭和韓國的保險商。

路透香港7月19日

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