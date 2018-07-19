中國商務部稱正是美方言而無信關上雙方談判大門 中方不得不反制

中國商務部周四表示，美國單邊主義、貿易霸淩主義是不可接受的，正是美方言而無信和反覆無常，關上了雙方談判大門，針對美方升級貿易戰，中方將不得不也必然會做出反制；而且中國有巨大的國內市場空間和強勁的改革開放動力，對應對外部沖擊充滿信心。

商務部發言人高峰在例行發布會上表示，美方此次拋出擬對中國2,000億美元商品加征關稅的清單，中方進一步向世貿組織(WTO)追加起訴，是捍衛世貿組織基本原則的必要之舉，堅信全球貿易夥伴打造的多邊貿易體系應該而且必須得到遵守和維護。

「我們看到最近美方有不同的官員對外宣揚，中美談判破裂的責任在中方，這不符合事實。」高峰稱，美方一邊舉著關稅大棒，在全世界實行貿易霸淩主義，一邊又不斷標榜自己的委屈和無辜，把所有的責任扣到對方頭上。

他稱，自今年2月份以來，中美之間已經先後進行四輪磋商，中方始終抱著最大的誠意和合作共贏的態度推動解決問題。特別是5月19日，雙方曾經達成重要共識，並且發表了聯合聲明。但是5月29日美方單方面發表聲明，背棄共識。6月初雙方曾就能源和農業領域的具體合作達成共識，6月15日美方又一次背棄共識，7月6日美方公然挑起貿易戰，7月11日再度升級。

「我們對此深表遺憾，認為這種單邊主義和貿易霸淩主義是不可接受的。從整個過程的實際情況來看，正是美方言而無信和反覆無常，關上了雙方談判的大門。」高峰表示。

他稱，在全球產業鏈已經形成、世界各國經濟聯系日益緊密的條件下，美國挑起的貿易戰將對全球產業鏈產生重大影響，從而給包括美國在內的世界各國企業和民眾造成損失。

「中國經濟保持著穩中向好的發展態勢，正在加快轉向高質量發展，巨大的國內市場空間和強勁的改革開放動力，使我們對於應對各種外部沖擊充滿信心。」他說道。

當被問及中方何時對美國2,000億美元清單采取反擊，高峰重申，「針對美方升級貿易戰，中方將不得不、也必然會做出必要的反制。」

他並提及，中國和歐盟將致力於加快推進《中歐投資協定》談判，爭取早日達成一致，並在此基礎上將中歐自貿區問題提上議事日程。

高峰指出，在第20次中歐領導人會晤期間，中歐雙方就《中歐投資協定》談判交換了清單出價，標志著《中歐投資協定》談判進入了新的階段。下一步，我們將努力推動文本和清單的討論，力爭盡快取得更大的進展。

中國商務部周一表示，中國在世界貿易組織（WTO）就美國301調查項下對中方2,000億美元輸美產品征稅建議措施追加起訴；此前在7月6日，中國已在WTO就美國對華301調查項下正式實施的征稅措施追加起訴。

7月16日，美國將中國訴諸世貿組織爭端解決機制，指稱中國政府針對美鋼鋁232措施實施的應對措施不符合世貿組織的有關規則。中國商務部周三表示，將不得不采取進一步行動，以平衡美鋼鋁232措施對中方造成的利益損失，維護自身的合法權益。

中國外交部發言人華春瑩稍早表示，中方一直在以最大誠意和耐心推動中美雙方通過對話協商解決分歧，為避免貿易摩擦升級盡了最大努力；中方在中美經貿摩擦問題上的立場始終如一，態度堅定明確，「美方某些人不應再沈迷於做17世紀的堂吉訶德。」



路透北京7月19日

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