焦點：中國央行激勵銀行放貸及信用債投資 劍指信用收縮

在信用收縮背景下，中國央行擬對商業銀行貸款投放和信用債投資進行激勵，符合條件的銀行可獲MLF（中期借貸便利）等流動性支持。分析人士認為，央行此舉意在進一步提升銀行放貸以及投資信用債的積極性，緩和中小企業融資難，以化解信用風險。

一位權威人士周三晚間透露, 央行擬對銀行在支持貸款投放和信用債投資方面建立正向激勵機制，符合市場化配置條件的銀行可獲流動性支持；央行對銀行相關市場化配置並無行政指令要求。另據多位市場人士透露，上述流動性支持包括給予符合條件銀行額外資金支持，可能包括MLF等，特別對於新增AA+以下評級信用債投資的銀行，其支持力度可能更大。

分析人士指出，昨日尾盤個別信用債已有異動，可能也是受到相關傳聞鼓舞。該消息對短期市場信心無疑將有提振，但銀行在風險控制以及授信方面料暫難有明顯鬆動，後勁效果如何還有不確定性。

「實際操作上，不一定（為中低評級信用債）帶來多少配置，但是信號意味更強，估計市場情緒能帶起來一些。」上海一銀行交易人士表示。

國泰君安證券研究所最新固收研究報告指出，想要解決信用債流動性以及融資難的問題，需要看到少量買盤進入推升價格，然後漲價效應進一步吸納資金，流動性逐步恢覆，二級市場活躍帶動一級發行放量，最終形成信用債交投的良性循環。目前來看，決策層正在朝這個方向努力。

該報告並稱，昨日剩余期限2.78年的18蘭州城投MTN002低於估值24bp(基點)成交，剩余期限1.19年的12並龍城低於估值40bp成交，兩只城投債評級均為AA+。中等評級城投債出現零星成交，市場活躍度邊際提升。這背後的原因可能與上述消息有關，激發了部分機構的做多熱情。

而上海一券商交易員則認為，央行鼓勵買入低評級信用債的舉措後續影響料有限，“能買的，早就買了，有爆(發信用)風險的，給多少錢也不會買。就像喊‘老鄉別走(回來買債)，都回來吧’一樣。”

中國央行6月初宣布對中期借貸便利（MLF）擔保品進行擴容，納入AA+、AA級等信用債及部分專項金融債。這不僅可能緩解MLF抵押券不足的壓力，為貨幣政策預留更多操作空間，同時在當前信用風險升溫背景下中低評級主體遭遇融資困境，央行此舉也是想為信用債市場註入信心。

據交易員透露，銀行間債市周四早盤信用債整體表現強勢，其中以AA評級的城投品種更受關註，多數品種成交收益率較中債估值低10-20個基點（bp）。

**政策持續發力緩解中小企業融資難**

中國5月和6月表外融資斷崖式下跌，受創最重的無疑是中小企業，信用風險的憂慮不斷升溫令中小企業融資難愈演愈烈，近期相關政策持續發力亦是為了盡快緩和這一局面。

一銀行金融市場部負責人表示，之前央行窗口指導信貸規模放松，但6月數據並不理想，實際投向實體經濟的貸款沒有達到預期，所以央行考慮用新增信貸投放來比照MLF資金投放，「之前額度是有了，可銀行放貸更謹慎，所以當時都買票據去了。」

中國6月新增人民幣貸款達1.84萬億元，如預期般明顯反彈，但令人驚訝的是當月社融規模僅為1.18萬億元，兩者差值環比進一步拉大顯示表外融資正加劇萎縮，而6月末M2增速創新低亦契合這一趨勢，未來社融增速仍面臨繼續下降的壓力。

中信證券明明固收研究團隊指出，本次央行的政策創新可以說十分超過市場預期，但確實是目前其他宏觀政策尚未配合，金融市場流動性結構分層、信用創造分層、貨幣與信用背離尷尬背景下，政策阻力最小的選項之一。

西南證券宏觀分析師楊業偉表示，緊信用最緊的時期已經過去，至少在金融監管部門，對實體經濟信用收縮已經高度重視，因而未來實體經濟信用將逐步改善。

不過他認為，金融監管持續下融資回表和債轉股繼續推進，這對商業銀行資本充足率形成沖擊，將繼續對銀行信貸投放和增持低評級債券形成抑制。此外對地方平台和房地產的融資管制繼續存在，也意味著信貸投放渠道並不完全順暢。因而金融系統政策改變會改善實體經濟信用，但難以實現實體信用大幅擴張。

中國銀行保險監督管理委員會日前召開座談會，要求銀行業金融機構加快提升民營企業和小微企業融資服務能力，積極推動降低小微企業融資成本，大中型銀行要充分發揮「頭雁」效應，加大信貸投放力度，合理確定普惠型小微貸款價格，帶動小微企業實際貸款利率明顯下降。

**後續效果如何市場仍存分歧**

盡管央行此次推出的激勵機制，將銀行的新增信用債投資和放貸掛鉤，但在當前信用風險擔憂揮之不去的背景下，銀行對於授信以及風險控制都較為嚴格，短期政策可能對市場信心有一些提振，但後續效果如何市場仍存不小分歧。

中信證券認為，通過計算，銀行系統邊際上貢獻200-300億元人民幣的新增信用債認購，便可以拖住目前清淡的一級與羸弱的二級，而平攤到五家大行與12家股份制銀行，每家每月僅需邊際付出15億元左右資金，可謂性價比十分高，所以不存在銀行沒錢參與的問題。

國泰君安證券指出，少量買盤進場是啟動流動性重建的開關，在底部不大的交易量即可推高價格，而「買漲不買跌」心態最終促使買盤更加洶湧，並一定程度上緩釋企業再融資風險，最終形成良性循環。當然，如果在市場自發形成拐點之前，依靠行政手段把中低評級信用債收益率下行拐點「買」出來，那麼可能會面臨後勁不足的問題。

華中一銀行交易員稱，「到底有多大用處，我覺得真不好說，現在不是資金的問題嘛，MLF的群體基本都是大中型銀行啊，不缺錢但授信嚴，口味整體都比較輕哇。」

華南一銀行交易員則談到，對銀行理財產品而言，央行此舉不會增加資管資金來源，而且若銀行自營需求起來帶動低評級債收益率下行，債券標準資產收益會被拉低，在理財成本沒有降低的前提下，對理財並非利好。另外，最重要的一個因素還是信用風險的擔憂，“低評級風險我們自己要兜底，央行不會管你。”

財通基金固收分析師鄭良海預計，央行政策對中低評級信用債，主要是AA級肯定會有刺激，一些基本面不錯的、二級價格被錯殺的會有修覆，不過銀行應該是比較傾向城投和有授信的企業債，但是AA級以下的就更難了。

他並指出，引導的效果不可能一步到位，最終還是取決於流動性環境會不會進一步改善，去杠桿會不會有所放松，也就是真正刺激到機構的風險偏好逐步提高，不然就或多或少顯得有點杯水車薪的感覺，「摁著銀行去拿和主動去配的效果有很大不同的。」

路透上海7月19日

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